Tanuku: తణుకు బాలికల హాస్టల్లో కలెక్టర్ నాగరాణి ఆకస్మిక తనిఖీ
Tanuku: తణుకు ఇరగవరం కాలనీలోని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ బాలికల హాస్టల్ను కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి వసతులను పరిశీలించారు.
Tanuku: తణుకు ఇరగవరం కాలనీ లో ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ బాలికల వసతి గృహాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. హాస్టల్లోని ప్రతి గదిని నిశితంగా పరిశీలించి బాలికలకు అందుతున్న సౌకర్యాలు, భోజన వసతులు, వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు మౌలిక వసతులు తదితర అంశాలను వార్డెన్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
హాస్టల్ ను రీమోడలింగ్ చేసిన తరువాత ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉందని తెలిపారు. హాస్టల్ ను ప్రతినిత్యం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునేలా చూడవలసిన బాధ్యత హాస్టల్ సిబ్బందే అని తెలిపారు. విద్యార్థులు శ్రద్ధగా చదువుకొని వృద్ధిలోనికి రావాలని విద్యార్థులకు హితవు పలికారు.
వసతి గ్రహాల్లోని పిల్లలు తమ సొంత బిడ్డలవలే భావించి వారికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత హాస్టల్ వార్డెన్ దేనని హాస్టల్ వార్డెన్ వై.అరుణకు తెలిపారు. అధిక వర్షం కారణంగా హాస్టల్ చుట్టుప్రక్కల నిలిచి ఉన్న వర్షపు నీటిని వెంటనే తొలగించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ టి. రామకుమార్ కు ఆదేశించారు.