Home ఆంధ్రప్రదేశ్పశ్చిమ గోదావరిTanuku: తణుకులో ఉచిత రేబీస్ వ్యాక్సినేషన్.. పశువైద్యులపై కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే ఫైర్

Tanuku: తణుకులో ఉచిత రేబీస్ వ్యాక్సినేషన్.. పశువైద్యులపై కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే ఫైర్

Tanuku: తణుకులో ప్రపంచ జూనోసిస్ దినోత్సవ రేబీస్ క్యాంప్ ప్రారంభించిన కలెక్టర్ నాగరాణి, ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ. పశువైద్యుల తీరుపై ఇద్దరూ తీవ్ర అసహనం.

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)
Published on: 7 July 2026 8:05 AM IST
Tanuku
X

Tanuku: తణుకులో ఉచిత రేబీస్ వ్యాక్సినేషన్.. పశువైద్యులపై కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే ఫైర్

తణుకు: ప్రపంచ జూనోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా పశుసంవర్ధక శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర పశు ఆరోగ్య సంస్థ, తణుకు వెటర్నరీయన్ల శిక్షణ కేంద్రంలో సోమవారం ర్యాబిస్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి మాట్లాడుతూ జంతువులు –మనుషుల మధ్య సంబంధాల్లో తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలపై విస్తృత ప్రచారం చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందన్నారు.

పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులు, ఇతర జంతువులకు తప్పనిసరిగా సమయానుకూలంగా టీకాలు వేయించాలని సూచించారు. వీధి కుక్కలు, కోతులు, పిల్లులు లేదా ఇతర జంతువులు కరిచిన వెంటనే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సమీప ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం, ఏరియా ఆసుపత్రి లేదా జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్, అవసరమైతే పాముకాటు వ్యతిరేక టీకా వంటి చికిత్సలు వెంటనే తీసుకోవాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ముఖ్యంగా పశుసంవర్ధక శాఖలో పనిచేస్తున్న వైద్యులు, సిబ్బంది ముందస్తు రక్షణ చర్యల్లో భాగంగా అవసరమైన టీకాలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా తణుకు శాసనసభ్యులు ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ జూనోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉచిత ర్యాబిస్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు.

పెంపుడు జంతువులతో అనుబంధం ఎంత ముఖ్యమో, వాటి ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత, సమయానుకూల టీకాలు కూడా అంతే ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. బర్డ్ ఫ్లూ, ఆంథ్రాక్స్ వంటి జూనోటిక్ వ్యాధులను ఉదాహరణగా ప్రస్తావిస్తూ, పరిశుభ్రత పాటించడం, జంతువులను తాకిన తర్వాత చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం, పెంపుడు జంతువులకు వ్యాక్సినేషన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం టీకాలు వేయించడం ద్వారా అనేక వ్యాధులను నివారించవచ్చని తెలిపారు.

వీధి కుక్కల సంతానం నియంత్రణ, ర్యాబిస్ నివారణ కోసం తణుకు మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో రూ.40 లక్షల వ్యయంతో ప్రత్యేక స్ట్రీట్ డాగ్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎమ్మెల్యే వెల్లడించారు. ఈ కేంద్రంలో వీధి కుక్కలకు ర్యాబిస్ టీకాలతో పాటు స్టెరిలైజేషన్ నిర్వహిస్తూ వాటి సంతతి నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

పశువైద్యుల పనితీరుపై అసహనం..

పశు వైద్యుల పనితీరుపై ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ కలెక్టర్ నాగరాణి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధిగా పశుసంవర్ధక శాఖ ద్వారా ఏమి జరుగుతుందో తన దృష్టికి తీసుకురాకపోవడంతో పాటు తనకు సమాచారం ఇవ్వరా అని వైద్యులను నిలదీశారు. వైద్యులు రైతులకు సేవలు అందిస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో మండిపడ్డారు.

కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పశు ఆరోగ్య సంస్థ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వాకాని ప్రసాద్, జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారి డా. కోటిలింగరాజు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ లంక కనక సుధాకర్, తణుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఇన్‌చార్జి ఆర్‌ఎంఓ డా. సాయి బాలాజీ, మున్సిపల్ కమిషనర్ టి.రామ్‌కుమార్, తహసీల్దార్ డి.వి.ఎస్.ఎస్. అశోక్ వర్మ, మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ పరిమి వెంకన్న బాబు, స్థానిక కూటమి నాయకులు చిట్టూరిసాయిబాబా, స్వర్ణలత, జంతు ప్రేమికులు, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు, వైద్యులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Chadalavada NagaraniTanukuArimilli RadhakrishnaFree Rabies Vaccination
Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X