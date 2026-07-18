Rampachodavaram: రంపచోడవరం సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లపై అధికారుల తనిఖీ
Rampachodavaram: జులై 24న సీఎం రంపచోడవరం పర్యటన. ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కోన శశిధర్ నేతృత్వంలోని అధికారుల బృందం. విద్యాసంస్థలు, సభా ప్రాంగణంలో తనిఖీలు.
రంపచోడవరం: ఈ నెల 24న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం పర్యటన నేపథ్యంలో చేపట్టిన ఏర్పాట్లను రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కోన శశిధర్ నేతృత్వంలోని ఉన్నతాధికారుల బృందం శుక్రవారం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించింది. పోలవరం జిల్లా ఏర్పాటైన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి తొలిసారిగా జిల్లాకు వస్తున్న సందర్భంగా అన్ని ఏర్పాట్లను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ కె. దినేష్ కుమార్ అధికారులకు వివరించారు.
పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ కమిషనర్ రంజిత్ భాష, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ డైరెక్టర్ బి. శ్రీనివాసులు, పోలవరం జిల్లా కలెక్టర్ కె. దినేష్ కుమార్, జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సురపాటి ప్రశాంత్ కుమార్, ఏపీ ఈడబ్ల్యూఐడీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దివాన్ రెడ్డితో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు రంపచోడవరం సభా ప్రాంగణం, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను సందర్శించారు. అధికారుల బృందానికి విద్యార్థులు ఆత్మీయంగా స్వాగతం పలికారు.
పర్యటన నేపథ్యంలో తరగతి గదులను సందర్శించిన ముఖ్య కార్యదర్శి కోన శశిధర్ విద్యార్థులతో నేరుగా మమేకమై బోధనా విధానం, ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలు సులభంగా అర్థమవుతున్నాయా అనే అంశాలపై వారిని ప్రశ్నించి తెలుసుకున్నారు. అవసరమైతే విద్యార్థులకు పూర్తిగా అర్థమయ్యేలా ఒకటికి రెండుసార్లు బోధించాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు.
ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య, అధ్యాపకుల వివరాలు, విద్యార్థులు వచ్చే గ్రామాలు, వసతి గృహాల నుంచి హాజరయ్యే వారి సంఖ్య వంటి అంశాలపై సంబంధిత అధికారులను కోన శశిధర్ తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులు తయారు చేసిన టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ (టీ.ఎల్.ఎం.) నమూనాలను పరిశీలించి వారిని అభినందించారు.
పాఠశాలలో అమలవుతున్న డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలును పరిశీలించిన అధికారులు, విద్యార్థులకు అందిస్తున్న ఆహార నాణ్యత, మెనూ, నిర్వహణ విధానాలపై ఆరా తీశారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
ముఖ్యమంత్రి సందర్శించనున్న విద్యాసంస్థల్లో తరగతి గదులు, తాగునీటి సౌకర్యం, మరుగుదొడ్లు, పరిసరాల పరిశుభ్రత, డిజిటల్ క్లాస్రూములు, విద్యుత్, ఇతర మౌలిక వసతులను పరిశీలించిన అధికారులు, ఎక్కడైనా లోటుపాట్లు ఉంటే వెంటనే పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అనంతరం సభా ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించిన బృందం వేదిక నిర్మాణం, గ్యాలరీల ఏర్పాటు, వీఐపీ ప్రవేశ మార్గాలు, ప్రజల రాకపోకలు, భద్రత, పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ తదితర అంశాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసింది.
ముఖ్యమంత్రి పర్యటన విజయవంతం కావాలంటే అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి, యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం అప్పగించిన పనులను గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ముఖ్య కార్యదర్శి కోన శశిధర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ తనిఖీల్లో ఆర్డీఓ కె. స్వాతి, ఆర్జేడీలు నాగమణి, టి. శేఖర్బాబు, ఐ. శారద, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రుక్మండయ్య, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి జి. శ్రీరామ్ మూర్తి, ఏజెన్సీ డీఈఓ వై. మల్లేశ్వరరావు, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ రాంప్రసాద్, ఎంఈఓలు కె.వి.వి. సత్యనారాయణ, శ్రీనివాసరావు, ముత్యాలరావు, తహసీల్దార్ సి.హెచ్. బాలాజీ, సహాయక గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారి జల్లి శంభుడు, ఏటీఓ బి. చిన్నబాబుతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.