Attili: అత్తిలి ఎంపీపీ ప్రత్యేక అధికారిగా మంగపతిరావు
Attili: అత్తిలి మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారి యు. మంగపతిరావు బాధ్యతలు స్వీకరించి, పారిశుద్ధ్యంపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
Attili: అత్తిలి మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారి U.మంగపతిరావు గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీవో జి.కె.అన్నపూర్ణేశ్వరి, డిప్యుటీ ఎంపీడీఓ GVV సత్యనారాయణ, కార్యాలయ సిబ్బంది పుష్పగుచ్ఛాలతో ఆయనను అభినందించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్యలపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. వర్షాకాలం నేపథ్యంలో దోమల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.