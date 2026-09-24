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Attili: అత్తిలి ఎంపీపీ ప్రత్యేక అధికారిగా మంగపతిరావు

Attili: అత్తిలి మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారి యు. మంగపతిరావు బాధ్యతలు స్వీకరించి, పారిశుద్ధ్యంపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)
Published on: 24 Sept 2026 4:36 PM IST
Attili
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Attili: అత్తిలి ఎంపీపీ ప్రత్యేక అధికారిగా మంగపతిరావు

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Attili: అత్తిలి మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారి U.మంగపతిరావు గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీవో జి.కె.అన్నపూర్ణేశ్వరి, డిప్యుటీ ఎంపీడీఓ GVV సత్యనారాయణ, కార్యాలయ సిబ్బంది పుష్పగుచ్ఛాలతో ఆయనను అభినందించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్యలపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. వర్షాకాలం నేపథ్యంలో దోమల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

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Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

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