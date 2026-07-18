Tanuku: నేడు నాటే ప్రతి మొక్కే రేపటి తరాల ఆరోగ్యానికి పునాది ఎమ్మెల్యే
Tanuku: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘స్వచ్ఛ ఆంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
తణుకు: ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి పచ్చదనాన్ని పెంపొ ందించి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలని శాసనసభ్యుడు ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్వచ్ఛ ఆంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం తణుకు పట్టణం 7, 11 వార్డుల్లో రహదారుల ఇరువైపులా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా తణుకు పట్టణంలో దాదాపు వెయి మొక్కలను నాటే మహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నేడు నాటిన ప్రతి మొక్క రేపటి తరాలకు ఆరోగ్యకరమైన, హరితమయమైన భవిష్యత్తుకు పునాది అవుతుందని పేర్కొన్నారు. "పరిశుభ్రమైన తణుకు, హరితమయమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం ప్రభుత్వంతో మాత్రమే సాధ్యం కాదు.
ప్రజలందరి సహకారం ఎంతో అవసరమన్నారు.మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు మొక్కలను నాటి, వాటిని సంరక్షిస్తూ స్వచ్ఛ ఆంధ్ర - స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్య సాధనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలి" అని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ పరిమి వెంకన్న బాబు, ఏడో వార్డు ఇంచార్జ్ వుటా రామకృష్ణ, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు.