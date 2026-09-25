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Wardhannapet: వర్ధన్నపేట పీఏసీఎస్ చైర్మన్ రాజిరెడ్డికి ఘన సన్మానం

Wardhannapet: వర్ధన్నపేట నూతన పీఏసీఎస్ చైర్మన్ అబ్బీడి రాజిరెడ్డిని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో యూత్ కాంగ్రెస్ మండల ఉపాధ్యక్షులు కుల్ల యాకాంతం సన్మానించారు.

P ASHOK, WARDHANNAPET
Published on: 25 Sept 2026 3:42 PM IST
Wardhannapet
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Wardhannapet: వర్ధన్నపేట పీఏసీఎస్ చైర్మన్ రాజిరెడ్డికి ఘన సన్మానం

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Wardhannapet: ఈ రోజు వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే గారి క్యాంపు కార్యాలయం నందు ఇటీవల నూతనంగా నియామకమైన వర్ధన్నపేట మండల పిఎసిఎస్ చైర్మన్ అబ్బీడి రాజీరెడ్డి గారిని యూత్ కాంగ్రెస్ మండల పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు కుల్ల యాకాంతం గారు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఫ్యాక్స్ చైర్మన్ రాజీ రెడ్డిని గారిని శాలువాతో సన్మానించి అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పోశాల వెంకన్న గౌడ్, వర్ధన్నపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ నరుకుడు వెంకటయ్య, ఐనవోలు టెంపుల్ చైర్మన్ కమ్మగోని ప్రభాకర్ గౌడ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా నాయకులు మరుపట్ల సాయికుమార్, ఎర్ర శ్రీకాంత్, వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్ లు:దుబ్బ అంజయ్య,బత్తిని దశరథం మరియు రజాక్ గార్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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P ASHOK, WARDHANNAPET

P ASHOK, WARDHANNAPET

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