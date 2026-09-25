Parkal: మృతుని కుటుంబానికి కౌన్సిలర్ ఆకుల లావణ్య శ్రీధర్ పరామర్శ!
Parkal: పరకాల 12వ వార్డులో అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన లక్కం సూర్యం కుటుంబాన్ని కౌన్సిలర్ ఆకుల లావణ్య శ్రీధర్ పరామర్శించి నిత్యావసర సరుకులు, ఆర్థిక సాయం అందజేశారు.
పరకాల: పరకాల మున్సిపాలిటీ 12వ వార్డులో అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన లక్కం సూర్యం కుటుంబాన్ని 12వ వార్డు బీజేపీ కౌన్సిలర్ ఆకుల లావణ్య శ్రీధర్ పరామర్శించారు. కుటుంబానికి తక్షణ సహాయంగా 25 కేజీల బియ్యం, నిత్యావసర సరుకులు, రూ.1000 ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు.
కష్టకాలంలో అండగా ఉండటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, అవసరమైనప్పుడు తన వంతు సహాయం చేస్తానని అన్నారు. "ఆపదలో ఉన్న కుటుంబాలకు అండగా నిలవడమే నిజమైన ప్రజాసేవ" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిట్ట కిషోర్, లక్కం సురేష్, శ్రీనివాస్, శివకుమార్, రాజు, రాజేష్, సురేష్, వంశీ, శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.