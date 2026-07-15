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Warangal: వరంగల్ భద్రకాళి ఆలయంలో వైభవంగా శాకాంబరి ఉత్సవాల ప్రారంభం!

Warangal: వరంగల్ నగరంలో ఓరుగల్లు వాసుల ఇలవేల్పు శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో వార్షిక శాకాంబరి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

MD. AMEER, WARANGAL EAST
Published on: 15 July 2026 1:41 PM IST
Warangal
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Warangal: వరంగల్ భద్రకాళి ఆలయంలో వైభవంగా శాకాంబరి ఉత్సవాల ప్రారంభం!

వరంగల్: ఓరుగల్లు వాసుల ఇలవేల్పు దైవం శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో శాకాంబరి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలను వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారికి అర్చకులు సహస్ర కలిశాభిషేకం నిర్వహించారు అమ్మవారిని వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్య దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

ప్రతి ఏట ఆషాడ మాసం లో అమ్మవారికి శాకామరి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం అనవాయితీగా వస్తుందని ఆలయ అర్చకులు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. మొదటి రోజు అమ్మవారు కాళీ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వగా... సాయంత్రం అమ్మవారు కామేశ్వరి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.

అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక క్యూ లైన్లతో పాటు తాగునీటి వసతి కల్పించారు. దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తులకు ఉచిత అన్న ప్రసాద వితరణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

WarangalBhadrakali templeShakambari Utsavam
MD. AMEER, WARANGAL EAST

MD. AMEER, WARANGAL EAST

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