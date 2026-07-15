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Warangal: పోలీస్ కంట్రోల్ రూంలో సీపీ శ్వేత అకస్మిక తనిఖీ!

Warangal: ఎన్. శ్వేత, ఐపీఎస్ బుధవారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్‌లోని ప్రధాన పోలీస్ కంట్రోల్ రూం, కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలను ఉన్నతాధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు.

Narender, Staff Reporter -Warangal
Published on: 15 July 2026 8:48 PM IST
Warangal
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Warangal: పోలీస్ కంట్రోల్ రూంలో సీపీ శ్వేత అకస్మిక తనిఖీ!

వరంగల్: వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్. శ్వేత, ఐపీఎస్ బుధవారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్‌లోని పోలీస్ కంట్రోల్ రూం, కమాండ్ కంట్రోల్ రూంను సంబంధిత అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు.

ఈ సందర్భంగా కంట్రోల్ రూం సిబ్బంది పనితీరు, అత్యవసర కాల్స్ స్వీకరణ విధానం, సీసీటీవీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ, నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలపై నిఘా, సాంకేతిక వ్యవస్థల పనితీరును కమిషనర్ సమీక్షించారు. ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు మరింత వేగవంతంగా అందేలా కంట్రోల్ రూం సిబ్బంది అప్రమత్తంగా విధులు నిర్వహించాలని సూచించారు.

అదేవిధంగా కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించి నేరాల నియంత్రణ, ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ, శాంతిభద్రతల నిర్వహణలో మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పోలీస్ కమిషనర్ వెంట అదనపు డీసీపీలు ప్రభాకర్ రావు, శ్రీనివాస్, ఏసీపీ జితేందర్ రెడ్డి, ఆర్. ఐ సతీష్, క్లూస్ ఇన్స్ స్పెక్టర్ రాజ్ కుమార్, ఎస్. ఐ రోహిత్, ఆర్. ఎస్. ఐ శ్రవణ్ కుమార్ వున్నారు.

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Narender, Staff Reporter -Warangal

Narender, Staff Reporter -Warangal

28 ఏళ్లుగా వరంగల్ ప్రాంతీయ సమస్యలే ఎజెండాగా, ప్రజాపక్షాన నిలుస్తూ విశ్వసనీయమైన కథనాలను మరియు ప్రత్యేక విశ్లేషణలను అందిస్తున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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