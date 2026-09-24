Warangal: తాళ్ల మల్లేశం మృతికి నివాళులర్పించిన ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు!
Warangal: వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం చార్ బౌలి ప్రాంతానికి చెందిన విద్యాసంస్థల అధినేత తాళ్ల మల్లేశం మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన బీజేపీ నేత ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు.
Warangal: వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం లోని చార్ బౌలి ప్రాంతానికి చెందిన లర్నెస్ ల్యాండ్ స్కూల్ మరియు తాళ్ల పద్మావతి విద్యాసంస్థల అధినేత తాళ్ల మల్లేశం గారు ఇటీవల మరణించిన విషయం తెలుసుకొని నేడు వారి యొక్క నివాసానికి వెళ్లి వారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన బిజెపి రాష్ట్ర నాయకులు వరంగల్ అర్బన్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ శ్రీ ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు గారు.
వీరితోపాటు ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు బైరి మురళి కృష్ణ గారు, ఉపాధ్యక్షులు గడల కుమార్, కందిమల్ల మహేష్, ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు కూచన క్రాంతి సీనియర్ నాయకులు కోమాకుల నాగరాజు, రత్నం కృష్ణ కిషోర్, ముత్తినేని లక్ష్మణ్,మరుముల్ల ప్రవీణ్, మంతెన అనిత మరియు తదితర స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు.