Warangal: సీఎంవో ఉన్నతాధికారులను కలిసిన సీపీ శ్వేత ఐపీఎస్!
Warangal: వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన సీఎంవో ఉన్నతాధికారులను పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్. శ్వేత ఐపీఎస్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మొక్కలను అందజేశారు.
వరంగల్: వరంగల్ నగరంలో నిర్మాణంలో ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మాణ పనుల పురోగతిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు శుక్రవారం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి,
రవాణా, రోడ్లు, భవనాల శాఖ వికాస్ రాజ్, సీఎంవో ముఖ్య కార్యదర్శి ఎన్. శ్రీధర్, సీఎంవో కార్యదర్శి కె. మాణిక్ రాజ్, ఆర్థిక, ప్రణాళిక శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ తదితరులు ఆసుపత్రి నిర్మాణ ప్రాంగణాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ N. శ్వేత IPS గారు ఉన్నతాధికారులకు మొక్కను అందించి స్వాగతం పలికారు