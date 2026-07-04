Hanamkonda: ఆయిల్ పామ్ సాగు, పంట మార్పిడిపై సిఎస్ సంజయ్ కీలక ఆదేశాలు!
Hanamkonda: 85 వేల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, పంట మార్పిడిపై రైతులను చైతన్యపరచాలని జిల్లాల కలెక్టర్లను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి
హనుమకొండ, జూలై 4: పంటల వైవిధ్యీకరణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పంట మార్పిడి విధానాలను ప్రోత్సహించాలని, ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచేందుకు రైతులను చైతన్యపరచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు.
శనివారం హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి వ్యవసాయం, ఎరువుల లభ్యత, ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ, కాలానుగుణ వ్యాధుల నివారణ తదితర అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో హనుమకొండ కలెక్టరేట్ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్ పాయ్, గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ టి. వెంకన్న, అదనపు కలెక్టర్ రవి, సంబంధిత శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ 2026–27 సంవత్సరానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 85 వేల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగు లక్ష్యంగా నిర్దేశించినట్లు తెలిపారు. లక్ష్య సాధనకు జిల్లాల వారీగా కార్యాచరణ రూపొందించి రైతులను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. పంట మార్పిడి విధానాలను విస్తృతంగా అమలు చేయడంతో పాటు కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించాలని, సూక్ష్మ సేద్య పద్ధతుల వినియోగంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు.
వ్యవసాయానికి అవసరమైన యూరియా, డీఏపీ, ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువులు రైతులకు ఎలాంటి కొరత లేకుండా అందుబాటులో ఉంచాలని పేర్కొన్నారు. ఎరువుల అక్రమ రవాణా, పక్కదారి పట్టించడం వంటి చర్యలను కఠినంగా అరికట్టాలని, జిల్లా కలెక్టర్లు స్వయంగా పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నమోదును వేగవంతం చేసి త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ అమలులో తెలంగాణ రాష్ట్రం 71.45 శాతం నమోదుతో మొదటి స్థానంలో ఉందని పేర్కొంటూ, ఈ పురోగతిని కొనసాగించాలని అధికారులను కోరారు.
వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ తదితర కాలానుగుణ వ్యాధులు వ్యాపించకుండా వైద్య, పంచాయతీ రాజ్, మున్సిపల్, ఇతర సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో ముందస్తు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదేశించారు. పారిశుధ్య నిర్వహణ, దోమల నివారణ చర్యలు, తాగునీటి పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు.
ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో జిల్లా వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, వైద్య ఆరోగ్య, పౌర సరఫరాలు, పశుసంవర్ధక, పంచాయతీ, మున్సిపల్, రెవెన్యూ తదితర శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.