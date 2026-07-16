Home తెలంగాణవరంగల్Guduru: క్రీడల్లో గూడూరు విద్యార్థిని ప్రతిభ!

Guduru: క్రీడల్లో గూడూరు విద్యార్థిని ప్రతిభ!

Guduru: మహబూబాబాద్ జిల్లా తీగలవేణి ZPHS విద్యార్థిని మిటపల్లి ప్రీతిక రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపిక.

B NARASIMHA, GUDUR
Published on: 16 July 2026 3:08 PM IST
Guduru
X

Guduru: క్రీడల్లో గూడూరు విద్యార్థిని ప్రతిభ!

Guduru: మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలంలోని ZPHS తీగలవేణి పాఠశాలకు చెందిన 8వ తరగతి విద్యార్థిని మిటపల్లి ప్రీతిక రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికైనట్లు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ S.A. ఫారూఖ్ గారు, P.D. గొల్లపూడి రాణి గార్లు తెలిపారు.

ఈ నెల 14న మహబూబాబాద్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ వారు నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి 14 సంవత్సరాల విభాగం ట్రయల్స్‌లో ఆమె మొదటి స్థానం సంపాదించింది. దీనితో, తేది 18/07/2026 న మెదక్‌లోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో జరగబోయే తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి మిడిల్ డిస్టెన్స్ మరియు లాంగ్ డిస్టెన్స్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికైంది.

ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపికైన విద్యార్థినిని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ S.A. ఫారూఖ్ గారు, ఉపాధ్యాయ బృందం మరియు గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీ ధారావత్ రాజు గార్లు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

ఇట్లు, ప్రధానోపాధ్యాయులు,

Z.P.H.S. తీగలవేణి, గూడూరు మండలం, మహబూబాబాద్ జిల్లా.

MahabubabadGuduruZPHSMitapalli Preethika
B NARASIMHA, GUDUR

B NARASIMHA, GUDUR

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X