Rayaparthy: రాయపర్తి మండలం మైలారం పాఠశాలలో ఘనంగా 'స్వచ్ఛతా హీ సేవ'!
Rayaparthy: వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలం మైలారం జెడ్పీ హైస్కూల్లో 'స్వచ్ఛతా హీ సేవ' కార్యక్రమం. పాల్గొన్న ఎంపీఓ కూచన ప్రకాష్, సర్పంచ్ చిర్ర వేణు.
Rayaparthy: విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అభ్యసిస్తూనే, వ్యక్తిగత మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రతను తమ ప్రథమ బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలని రాయపర్తి మండల పంచాయతీ అధికారి (ఎంపీఓ) కూచన ప్రకాష్ పిలుపునిచ్చారు.
వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలం మైలారం గ్రామంలోని జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం ‘స్వచ్ఛతా హీ సేవ’ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామ సర్పంచ్ చిర్ర వేణు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీఓ కూచన ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ, స్వచ్ఛమైన వాతావరణంలోనే ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచనలు, ఉన్నతమైన విద్య సాధ్యమవుతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి తమ ఇళ్లతో పాటు పాఠశాల ప్రాంగణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడంలో చొరవ చూపాలని సూచించారు.
సర్పంచ్ చిర్ర వేణు మాట్లాడుతూ, గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడం అభినందనీయమన్నారు. అనంతరం పాఠశాల ఆవరణలో శ్రమదానం నిర్వహించి పిచ్చిమొక్కలు, చెత్తాచెదారాన్ని తొలగించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు A. ఉమాదేవి , ఎండి అజీమున్నీసా బేగం, ఉపాధ్యాయ బృందం, పంచాయతీ కార్యదర్శి విజయేందర్, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.