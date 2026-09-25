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Palakurthi: పాలకుర్తి గురుకులం ఎదుట ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ, సీపీఎం ధర్నా

Palakurthi: పాలకుర్తి సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో విద్యార్థుల భద్రతా వైఫల్యాన్ని నిరసిస్తూ ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ, సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో గేటు ముందు ధర్నా నిర్వహించి తహసీల్దార్‌కు వినతిపత్రం ఇచ్చారు.

S MAHENDER, PALAKURTHI
Published on: 25 Sept 2026 3:33 PM IST
Palakurthi
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Palakurthi: పాలకుర్తి గురుకులం ఎదుట ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ, సీపీఎం ధర్నా

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జనగామ జిల్లా, పాలకుర్తి: ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ మరియు సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో పాలకుర్తి నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ & కళాశాలలో ఘటన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని గేటు ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జనగామ జిల్లా అధ్యక్షుడు పొదల లవకుమార్ మరియు సిపిఎం జనగామ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు చిట్యాల సోమన్న మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భద్రత విషయంలో గురుకుల పాలకుర్తి పాఠశాల యాజమాన్యం మరియు సంబంధిత అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల విద్యార్థుల జీవితాల అయోమయంలో ఉన్నాయని అన్నారు.

విద్యార్థులకు కనీస భద్రత కూడా ఇవ్వకపోవడం సిగ్గుచేటుగా భావించడం జరుగుతుందని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యారంగం ముందుకు తీసుకెళుతున్నానని గొప్పలు చెబుతూ పెద్దపెద్ద వాగ్దానాలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలకుర్తి నియోజకవర్గం లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే యశస్విని రెడ్డి క్యాంప్ ఆఫీస్ ఆనుకొని ఉన్న గురుకుల లోనే ఇలాంటి దుస్థితి ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యారంగాన్ని ఎలా ఉందో గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.

ఈ ఒక ఘటన పైన సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్ గురుకులాల సెక్రటరీ స్పందించి నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు లేనియెడల ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో పాలకుర్తి నియోజకవర్గం లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనను చేస్తామని హెచ్చరించారు.

విద్యార్థులకు తగు భద్రత కల్పించడంలో పూర్తిగా విఫలం చెందుతున్న యాజమాన్యంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పాలకుర్తి మండల తాసిల్దార్ గారికి విద్యార్థుల పక్షాన పలు డిమాండ్లతో కూడిన మెమొరండం ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం మండల కమిటీ సభ్యులు ఎదునూరి మదర్ ముసుకు ఇంద్రారెడ్డి ఎస్ఎఫ్ఐ జనగామ జిల్లా గర్ల్స్ కన్వీనర్ కడారి మానస మండల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మండల నాయకులు ప్రశాంత్ శ్రీకాంత్ అరవింద్ అఖిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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S MAHENDER, PALAKURTHI

S MAHENDER, PALAKURTHI

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