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Mangapet: మల్లూరు లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ అభివృద్ధిపై మంత్రి సీతక్క సమీక్ష!

Mangapet: మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రాన్ని పర్యాటక హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతాం. కలెక్టర్‌తో కలిసి పనులను పరిశీలించిన మంత్రి సీతక్క.

Narender, Staff Reporter -Warangal
Published on: 16 July 2026 4:48 PM IST
Mangapet
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Mangapet: మల్లూరు లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ అభివృద్ధిపై మంత్రి సీతక్క సమీక్ష!

Mangapet: శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రాన్ని ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి

ప్రతి భక్తుడు ఒక మొక్కతో వచ్చి మొక్కు తీర్చుకోవాలి

రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దనసరి అనసూయ సీతక్క

మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానాన్ని ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక రంగాల్లో రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, ప్రతి భక్తుడు ఒక మొక్కతో వచ్చి మొక్కు తీర్చుకోవాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దనసరి అనసూయ సీతక్క పిలుపునిచ్చారు.

గురువారం మంగపేట మండలం మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దనసరి అనసూయ సీతక్క జిల్లా కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావుతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

అనంతరం ఆలయ అభివృద్ధి పనుల ప్రతిపాదనలను మ్యాప్‌ ద్వారా పరిశీలించి, సంబంధిత శాఖ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనసూయ సీతక్క ఆలయ అభివృద్ధి పనులు ఆలయ క్షేత్ర విశిష్టత, చారిత్రక వైభవం, ఆధ్యాత్మికతను ప్రతిబింబించేలా చేపట్టాలని సూచించారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో కనిపించే నిర్మాణాలకు భిన్నంగా, మల్లూరు దేవస్థాన ప్రత్యేకతను ప్రతిబింబించే విధంగా డిజైన్లు రూపొందించాలని, సంబంధిత అధికారులు సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని తెలిపారు.

గోదావరి నది, చింతామణి జలధార, కొండలు, గుట్టలు, పురాతన లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణలని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే డబుల్ రోడ్డును అభివృద్ధి చేసినట్లు, రూ. 50 కోట్లతో రహదారి అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం లభించిందని, వాటిని వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు.

ఆలయ పరిసరాల్లో ఉన్న ఉపదేవాలయాల అభివృద్ధికి కూడా అంచనాలు సిద్ధం చేసి అందజేయాలని, రాబోయే పుష్కరాల నాటికి వాటి అభివృద్ధి పనులను పూర్తి చేసేలా చూడాలన్నారు. దేవస్థానం వద్ద నిర్మించిన ఆడిటోరియాన్ని పురావస్తు శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి, ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.

శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్ర విశిష్టతను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించాలనే ఆసక్తిని ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తం చేశారని, భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రి పర్యటనలో ఈ దేవస్థానాన్ని సందర్శించే విధంగా చూస్తామన్నారు.

మాస్టర్ ప్లాన్‌లో ప్రతిపాదించిన అభివృద్ధి పనులను దశలవారీగా పూర్తి చేయాలన్నారు. రాతి స్వరూపంలో వెలసిన లక్ష్మీనరసింహస్వామి విగ్రహం, చుట్టూ ఉన్న కొండలు, గుట్టలు, చింతామణి జలధార వంటి ఈ క్షేత్ర ప్రత్యేకతలను భావితరాలకు అందేలా సంరక్షించాలని అన్నారు. సమ్మక్క–సారలమ్మ వనదేవతల మాదిరిగానే వనంలో, కొండల్లో కొలువైన లక్ష్మీనరసింహస్వామి మహిమను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు.

ఆలయ ప్రాంగణంలోని ప్రతి గోడ, ప్రతి రాతిపై పురాణాల్లోని ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతను ప్రతిబింబించే కళాత్మక శిల్పాలు, రూపాలు ఉండేలా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని ఆలయ ఈవోకు సూచించారు. సందర్శించే ప్రతి భక్తుడికి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కలిగేలా పరిసరాలను తీర్చిదిద్దాలన్నారు.

ఆలయ పరిసరాల్లో పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి వసతి, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కల్పించడంపై అధికారులు నిరంతరం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. భక్తులు ప్రశాంత వాతావరణంలో కొంతసేపు ధ్యానం చేసుకునేలా ఎలాంటి దుర్వాసన, అసౌకర్యం లేకుండా ఆలయ పరిసరాలను నిర్వహించాలని సూచించారు.

ఆలయ ప్రాంతంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు తావు లేకుండా పోలీసులు నిరంతరం నిఘా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కొండ ప్రాంతమంతా పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమనే భావనతో పరిరక్షించాలని సూచించారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ములుగు జిల్లాకు వచ్చే ప్రతి భక్తుడు, ప్రతి పర్యాటకుడు తప్పనిసరిగా ఒక మొక్కతో రావాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం, సమ్మక్క–సారలమ్మ వనదేవతలు, రామప్ప దేవాలయం, బొగత జలపాతం వంటి పర్యాటక, పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే ప్రతి ఒక్కరూ తమ మొక్కు తీర్చుకునే సందర్భంగా ఒక మొక్క నాటాలని కోరారు.

జామ, మామిడి వంటి పండ్ల మొక్కలను నాటడం ద్వారా అడవుల్లో నివసించే వన్యప్రాణులకు ఆహారం అందడంతో పాటు పచ్చదనం పరిరక్షించబడుతుందని తెలిపారు. అడవుల్లోని దేవస్థానాల పవిత్రతను కాపాడాలంటే అడవులు పరిశుభ్రంగా, పచ్చగా ఉండాలని, స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన నీటి వనరులను భావితరాలకు అందించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.

"ఒక మొక్కతో ములుగులోకి అడుగుపెట్టండి... ఒక మొక్కతో దేవుణ్ణి దర్శించుకోండి... ఒక మొక్కతో మీ కోరికలను కోరుకోండి..." అనే సందేశాన్ని ప్రతి భక్తుడు ఆచరణలో పెట్టాలని మంత్రి సీతక్క పిలుపునిచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ సుధీర్ రామ్నాథ్ కేకన్, ఐటిడిఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టోప్పో, డీఎఫ్‌వో వికాస్ మీనా, ఏటూరునాగారం ఏఎస్పీ మనన్ భట్, అదనపు కలెక్టర్ రెవెన్యూ సి.హెచ్. మహేందర్ జీ,జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ బానోతు రవిచందర్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్‌పర్సన్ రేగ కళ్యాణి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధిత శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

SeethakkaMuluguMangapetHemant Sahadeorao
Narender, Staff Reporter -Warangal

Narender, Staff Reporter -Warangal

28 ఏళ్లుగా వరంగల్ ప్రాంతీయ సమస్యలే ఎజెండాగా, ప్రజాపక్షాన నిలుస్తూ విశ్వసనీయమైన కథనాలను మరియు ప్రత్యేక విశ్లేషణలను అందిస్తున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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