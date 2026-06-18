Pembarthi: పెంబర్తిలో కోతుల బెడదకు చెక్.. ఊపిరి పీల్చుకున్న జనం!
Pembarthi: జనగామ జిల్లా పెంబర్తి గ్రామంలో ప్రజలను వణికించిన కోతుల బెడదకు చెక్ పడింది.
పెంబర్తి: పెంబర్తిలో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్న కోతుల బెడదకు చెక్ పడింది.
సర్పంచ్ రేఖరాజు ప్రత్యేక చొరవతో కోతులు పట్టే నిపుణులను రప్పించి గ్రామంలోని కోతులను బంధించారు.
అనంతరం వాటిని వాహనంలో దట్టమైన అడవులకు తరలించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామానికి చెందిన వేదాంతాచారి ఆర్థిక సాయం అందించారు.
కోతుల పట్టివేతతో పెంబర్తి గ్రామస్థులు ఊపిరి పీల్చుకుని సర్పంచ్ వేదాంతాచారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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