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Pembarthi: పెంబర్తిలో కోతుల బెడదకు చెక్.. ఊపిరి పీల్చుకున్న జనం!

Pembarthi: జనగామ జిల్లా పెంబర్తి గ్రామంలో ప్రజలను వణికించిన కోతుల బెడదకు చెక్ పడింది.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 18 Jun 2026 4:21 PM IST
Pembarthi
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Pembarthi: పెంబర్తిలో కోతుల బెడదకు చెక్.. ఊపిరి పీల్చుకున్న జనం!

పెంబర్తి: పెంబర్తిలో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్న కోతుల బెడదకు చెక్ పడింది.

సర్పంచ్ రేఖరాజు ప్రత్యేక చొరవతో కోతులు పట్టే నిపుణులను రప్పించి గ్రామంలోని కోతులను బంధించారు.

అనంతరం వాటిని వాహనంలో దట్టమైన అడవులకు తరలించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామానికి చెందిన వేదాంతాచారి ఆర్థిక సాయం అందించారు.

కోతుల పట్టివేతతో పెంబర్తి గ్రామస్థులు ఊపిరి పీల్చుకుని సర్పంచ్ వేదాంతాచారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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