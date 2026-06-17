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Jangaon: బండ్లగూడెం కేజీబీవీలో 'ఆన్ అకాడమీ' ఆన్‌లైన్ క్లాసులు..

Jangaon: జనగామ జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం బండ్లగూడెం కేజీబీవీని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా సందర్శించారు.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 17 Jun 2026 4:31 PM IST
Jangaon
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Jangaon: బండ్లగూడెం కేజీబీవీలో 'ఆన్ అకాడమీ' ఆన్‌లైన్ క్లాసులు..

జనగామ: కేజీబీవీ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించడమే లక్ష్యం లింగాల ఘనపూర్ బండ్లగూడెం కేజీబీవీలో ఆన్ అకాడమీ తరగతులను ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ విద్యార్థులు గణితం సైన్స్ సాంఘీక ఇంగ్లీష్ వంటి ప్రధాన సబ్జెక్టులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి పాఠశాల పరిశుభ్రత పోషకాహారంపై రాజీ లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించి ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకునేలా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా తెలిపారు జిల్లాలోని లింగాల ఘనపూర్ మండలంలోని బండ్లగూడెం కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం కేజీబీవీ ని జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా సందర్శించారు.

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల విద్యా నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఆన్ అకాడమీ ఆన్‌లైన్ తరగతులను కలెక్టర్ ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు ఉన్నత విద్య జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలు పోటీ పరీక్షల్లో రాణించాలంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుంటూ ఆధునిక విద్యను అభ్యసించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.

విద్యార్థులు ముఖ్యంగా గణితం సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ ఇంగ్లీష్ వంటి ప్రధాన సబ్జెక్టులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని ఈ సబ్జెక్టులపై పటిష్టమైన పునాది భవిష్యత్తులో ఉన్నత చదువులు ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందడంలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. క్రమశిక్షణతో చదువుకుంటూ ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం పాఠశాల ఆవరణను పరిశీలించిన కలెక్టర్ విద్యార్థులకు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు పాఠశాల పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు.

పాఠశాల గ్రౌండ్‌ను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలని, దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సంబంధిత పంచాయతీ కార్యదర్శికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు పాఠశాల వంటశాలను తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ వంట గదిని పరిశుభ్రంగా నిర్వహించాలని ఆహార పదార్థాల నిల్వ వంట ప్రక్రియలో పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు. విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన, పోషకాహార భోజనం అందించాల్సిన బాధ్యత నిర్వాహకులపై ఉందని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు పాఠ్య పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు కొత్త విద్యా సంవత్సరాన్ని లక్ష్య సాధనతో ముందుకు వెళ్లాలని, పుస్తకాలను వినియోగించుకుంటూ ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా చదువుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు.

పాఠశాలలో విద్యా ప్రమాణాలు మౌలిక వసతులు విద్యార్థుల సంక్షేమం పరిశుభ్రత వంటి అంశాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగుతుందని కలెక్టర్ తెలిపారు. విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన అన్ని చర్యలను ప్రభుత్వం చేపడుతోందని స్పష్టం చేశారు అలాగే కలెక్టర్ తానే స్వయంగా గణితంపై పలు సమస్యలు ఇచ్చి విద్యార్థుల్లో క్షుణ్ణంగా వివరించారు విధ్యార్థులు రేషనల్ నంబర్స్ నంబర్ సిస్టమ్ ఆర్థిమాటిక్ జామెట్రీ వంటి అంశాలపై పట్టు సాధించాలన్నారు. గణితం సైన్స్ వంటి సబ్జెక్టులు ఎంతో ముఖ్యం అని ఆ సబ్జెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీసీడీఓ గౌసియా బేగం ఇతర సంబంధిత అధికారులు, పాఠశాల ప్రత్యేక అధికారి, ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

JangaonCollector Sandeep Kumar JhaKGBVUnacademy Classes
MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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