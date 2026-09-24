Rayaparthi: ఎస్సై వెంకన్న పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించిన కాంగ్రెస్ మండలాధ్యక్షుడు
Rayaparthi: కిష్టాపురంలో ఎస్సై కునుసోతు వెంకన్న భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించిన కాంగ్రెస్ మండలాధ్యక్షుడు ఈదులకంటి రవీందర్ రెడ్డి. కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా.
రాయపర్తి: రాయపర్తి మండలం కిష్టాపురంలో పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించిన కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు ఈదులకంటి రవీందర్ రెడ్డి. వినాయక నిమజ్జనం బందోబస్తు విధుల్లో పాల్గొంటూ జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ఎస్సై కునుసోతు వెంకన్న పార్థివదేహానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాయపర్తి మండల అధ్యక్షుడు ఈదులకంటి రవీందర్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు.
వెంకన్న స్వగ్రామమైన రాయపర్తి మండలం కిష్టాపురం గ్రామానికి చేరుకున్న రవీందర్ రెడ్డి, ఆయన పార్థివదేహంపై పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వెంకన్న మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
వెంకన్న కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి, వారికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని పేర్కొన్నారు.
విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వెంకన్న సేవలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల యూత్ అధ్యక్షుడు బొమ్మర.కళ్యాణ్ గౌడ్ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల నాయకులు జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు.