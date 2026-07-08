Kazipet: రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ భూ నిర్వాసితులకు ఉద్యోగాలివ్వాలి!
Kazipet: న్యాయం జరగకపోతే ఈనెల 19న మడికొండ అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని చైర్మన్ కొండ్ర నర్సింగారావు
కాజీపేట జులై 8 : కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ త్వరలో ప్రారంభం కాబోతుందని ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు కోసం 114 మంది రైతులు 160 ఎకరాల భూమిని చౌక ధరకు అందివ్వడం జరిగిందని భూమి కోల్పోయిన భూ నిర్వాసితులకు స్థానికులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వెంటనే కల్పించాలని రైల్వే ఉద్యోగుల ప్రజా సంఘాల జాక్ చైర్మన్ కొండ నర్సింగారావు దేవులపల్లి రాఘవేందర్ కన్వీనర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరినారు.
బుధవారం రోజున కాజీపేట రైల్వే సమీపంలో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడినారు. దక్షిణ భారతానికి ముఖద్వారంగా ఉన్న కాజీపేట రైల్వే జంక్షన్ రైల్వేజోన్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేసినారు.
అనంతరం నేదునూరి రాజమౌళి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు మాట్లాడుతూ 60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటంలో కమ్యూనిస్టు నాయకులు మడత కాళిదాస్, బిఆర్ భగవాన్ దాస్ నాయకత్వంలో వీరోచితంగా పోరాడి సాధించుకున్న కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో స్థానిక నిరుద్యోగ యువతకు స్థానం కల్పించకపోవడం దుర్మార్గమైన చర్య అని ఖండించినారు.
భూములు కోల్పోయి ఉపాధి లేక ఇల్లు గడవక భూ నిర్వాసితులు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు జోక్యం చేసుకొని న్యాయం చేయాలని కోరినారు. లేనియెడల ఈనెల 19న మడికొండ అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి కాజీపేట వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు, ప్రజల ఓట్లతో గద్దెనెక్కిన ప్రజాప్రతినిధులను రానున్న ఎన్నికల్లో నిలదీయక తప్పదని పేర్కొన్నారు.
రైల్వేలో అప్రెంటిసి పూర్తి చేసి ఉపాధి లేక నిరుద్యోగ యువత నిరాశతో ఉన్నదని వారికి ఇతర రాష్ట్రాలలో కల్పించిన మాదిరిగానే స్థానికులకు 50 శాతం ఉద్యోగం కల్పించాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేసినారు. కొండ్ర నర్సింగరావు దేవులపల్లి రాఘవేందర్ తిరుగని ప్రజాప్రతినిధి లేడు కలువని పార్టీ లేదు కలువని ప్రజా సంఘం లేదని ఆవేదన వెలిబుచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చుక్కయ్య సిపిఎం మద్దెల ఎల్లేష్ సిపిఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి, మందకుమార్ MRPS రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డెమొక్రటిక్ స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ శ్రావణ్, భరత్ టి ఎస్ ఎఫ్ బండారి సురేందర్,ఎమ్మార్పీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం. మన్నె బాబురావు మాల మహానాడు. పల్లపు సమ్మయ్య వడ్డెరి హక్కుల సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి అంకేశ్వరం రామచందర్ రావు మాల మహానాడు.
మునిగాల బిక్షపతి మాలోతి శంకర్,దీన బండ్లోజు రాజమణి పాల్గొనగా ఓరుగంటి సాంబయ్య కెవిపిఎస్ స్పందన సమర్పణ చేసినారు.