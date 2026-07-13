Bhatti: అసెంబ్లీ చర్చకు మేం రెడీ, మీరు వస్తారా?: మంత్రుల సవాల్!
Bhatti: ప్రాజెక్టు బిల్లుల విడుదలపై స్పందించిన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి మంత్రులు ఉత్తమ్, పొంగులేటి మేడిగడ్డ, కాళేశ్వరం నీటి లభ్యతపై బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలను తిప్పికొట్టారు.
ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కామెంట్స్: దేవాదుల ప్రజెక్టు కావాల్సిన ల్యాండ్ ను ఎంత కావలో అంత ఏర్పాటు చేస్తాం.38.16 క్యూసెక్కుల కెపాసిటీ పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్స్ ను ఇప్పుడే విడుదల చేస్తాము.
గోదారి ద్వారా ఎక్కువ ఎకరాలలో మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఆయాములోనే వరి పంటలో 300లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం పండించి రికార్డు సృష్టించామన్నారు.ఈ ఒక్క యాసంగి సీజన్ లో 84లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం జరిగింది.
బి ఆర్. ఎస్ ఆధ్వర్యంలో కమిషన్ లకు కక్కుర్తి పడి బ్యారేజ్ లో నీటిని నిల్వచేయకుండా ఇప్పుడు మాటలు జారుతున్నారు.నేరుగా కన్నెపల్లి పంఫౌజ్ నుండి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి కి నీరు తీసుకురావడం కుదరదని ముందుగా ప్రతిపక్ష నాయకులు గమనించాలి.
జాతీయ ,అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెప్పడం జరిగింది.గత రెండున్నర ఏళ్ళు రికార్డ్ పంటలు పండించడం జరిగింది.ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారు ఈ దుర్మార్గులు,ఈ దృస్టులు, నీచులు వాళ్ళ ప్రభుత్వ ఆయాంలో ఏంచేశారని ప్రశ్నిస్తున్న.ఈ పరిస్థితి ఏర్పడటానికి బి.ఆర్.ఎస్ ముఖ్య కారణం అది ప్రజలందరికి తెలుసు.
పొంగులేటి కామెంట్స్:
ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ మొత్తం 6లక్షల 14 వేల ఎకరాలు.వైస్సార్ ఆయాములోనే ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ ని పూర్తిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.కొద్దిగంటల్లోనే పెండింగ్ బిల్స్ క్లియర్ చేయనున్నాము.బిల్స్ విషయంలో ఎవరు కూడా భయపడొద్దు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఆయాములోనే పూర్తచేయనున్నామని గట్టిగా చెప్తున్నాం.అయ్యా మీరు ఏదైతే ఈ గేట్లు దింపుకుండానే లిఫ్ట్ లు నడపొచ్చని అన్నారు.అది పచ్చి అబద్ధమని మీ ఆత్మ సాక్షికి తెలుసు.ఇది అబద్ధమని మేము త్వరలోనే నిరూపిస్తాము.ఆనాడు మా ప్రభుత్వం లోనే ఇది కట్టాము కాబట్టే ఇంత గట్టిగా ఉందని మీరు తెలుసుకోండి.
మీరు కట్టిన ప్రాజెక్ట్ అసంపూర్తిగా కట్టిన కూడా మేము దాన్ని పూర్తిచేశాము.మీ అవినీతి అక్రమాలు భయట పడతాయోనని మీరు మామీద గుడ్డ కాల్చి మీద వేస్తున్నారు.అసెంబ్లీ ఎప్పుడు పెట్టాలో చెప్తే మేము పెట్టిస్తామన్నాం.
కానీ వాళ్ళు రారంట.అసెంబ్లీ లో డిబేట్ చేయడానికి మేము ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నాం.మీకంటిన బురదను మేము కడగాలని చూస్తున్నారు.మీ అసత్య ప్రచారాలు ఆపాలని కోరుకుంటున్నాం.
బట్టి విక్రమార్క కామెంట్స్: రాష్ట్రంలో ఎల్ నీనో ఎఫెక్ట్ తో వర్షాలు పడట్లేదు గత రెండు మూడు నెలల నుండి రిజరియర్లను నింపాకొనే విధంగా గత నెల రోజులనుండి అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం.
ఈ దేవాదుల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ గురించి ఏం చేయాలో మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది.మొత్యం మన దగ్గర22 రిజర్వాయర్లను నింపుకుంటాం.సమ్మక్క బ్యారేజ్ లో నీరు నిల్వ ఉంచుకుంటేనే మనం పంపింగ్ చేసుకొనే విధంగా ఉంటుంది.
మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగిపోవడం జరిగింది అది అందరికీ తెలుసు అది ఎవరి ఆయాములో చేశారనేది అందరికి తెలుసన్నారు.డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ గౌరమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్ట్ఫికెట్లు ఆధారంగా మేము చేయాలనుకుంటుంటే మీరేమో ప్రజలను తప్పుదోవ బట్టిస్తున్నారు.
ఈ పరివాహ ప్రాంత జిల్లాల ప్రజలకు సాగు, తాగు నీరు అందిస్తాం.146 కోట్లు రిలీజ్ చేశాకనే మేము ఈ రివ్యూ మీటింగ్ కి వచ్చాము.
మేము చెప్పిందే చేస్తాము చేసేదే చెప్తాము.