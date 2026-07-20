Jangaon: నేడు జనగామ కలెక్టరేట్లో ప్రజావాణి రద్దు
Jangaon: హనుమకొండలో మంత్రుల సమావేశం ఉన్నందున జూలై 20 జనగామ జిల్లా కలెక్టరేట్లో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసినట్లు కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా తెలిపారు.
Jangaon: జనగామ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆవరణలో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ‘ప్రజావాణి’ (గ్రీవెన్స్) కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు (జూలై 20) రద్దు చేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఒక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు.
హనుమకొండలో మంత్రుల ముఖాముఖి/ముఖ్యమైన సమావేశం ఉన్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రజావాణి ద్వారా సమస్యలు విన్నవించుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే జిల్లా ప్రజలు, అర్జిదారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి కలెక్టరేట్కు రావద్దని, తమకు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
Next Story