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Jangaon: నేడు జనగామ కలెక్టరేట్‌లో ప్రజావాణి రద్దు

Jangaon: హనుమకొండలో మంత్రుల సమావేశం ఉన్నందున జూలై 20 జనగామ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసినట్లు కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా తెలిపారు.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 20 July 2026 7:47 AM IST
Jangaon
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Jangaon: నేడు జనగామ కలెక్టరేట్‌లో ప్రజావాణి రద్దు

Jangaon: జనగామ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆవరణలో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ‘ప్రజావాణి’ (గ్రీవెన్స్) కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు (జూలై 20) రద్దు చేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఒక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు.

హనుమకొండలో మంత్రుల ముఖాముఖి/ముఖ్యమైన సమావేశం ఉన్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రజావాణి ద్వారా సమస్యలు విన్నవించుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే జిల్లా ప్రజలు, అర్జిదారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి కలెక్టరేట్‌కు రావద్దని, తమకు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

JangaonPrajavaniCollector Sandeep Kumar JhaHanumakonda
MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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