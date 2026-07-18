Warangal: కాళోజీ కళాక్షేత్రాన్ని కళలకు శాశ్వత వేదికగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం
Warangal: పేరిణి నాట్య గురు-శిష్య పరంపర" వేడుకకు వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, సాంప్రదాయ కళలను కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు.
వరంగల్: తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలుగు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో, నటరాజ కల కృష్ణ నృత్యజ్యోతి అకాడమీ వరంగల్ ఆధ్వర్యంలో హనుమకొండలోని కాళోజీ కళాక్షేత్రంలో గజ్జెల రంజిత్ కుమార్ నిర్వహించిన “పేరిణి నాట్య గురు-శిష్య పరంపర” వేడుకకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి గారు.
తొలుత పలువురు నృత్యకళాకారులు చేసిన కళా ప్రదర్శనలు తిలకించారు,అనంతరం జ్యోతి వెలిగించి కార్యక్రమం ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, పేరిణి నాట్యం వంటి గొప్ప సాంప్రదాయ కళలను సంరక్షించడం చిన్న విషయం కాదన్నారు. ఎంతమంది పాల్గొన్నారన్నది కాకుండా, ఈ కళా సంప్రదాయాన్ని భావితరాలకు చేరవేయాలనే తపన ఉండటం గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. పేరిణి నాట్యం కేవలం ఒక నృత్యరూపం మాత్రమే కాదని, యుద్ధానికి వెళ్లే వీరుల్లో ధైర్యం, ఉత్సాహం నింపే అపూర్వమైన వారసత్వ కళారూపమని పేర్కొన్నారు.
కాళోజీ కళాక్షేత్రం రాష్ట్రంలో కళలకు నిలయంగా మారడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం నిలిచిపోయిన కళాక్షేత్ర నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేసి, కొద్ది నెలల్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల నేడు ఇక్కడ వరుసగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఇలాంటి వేదికల ద్వారా యువతకు మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు చేరువవుతాయని అన్నారు.
పేరిణి నాట్య గురు-శిష్య పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఈ కళను సజీవంగా ఉంచుతున్న గురువులు, కళాకారులు, నిర్వాహకులను ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తెలంగాణ సంస్కృతి వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే వేదికలుగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నటరాజ కళ కృష్ణ,పద్మశ్రీ అవార్డ్ గ్రహీత ఉమా మహేశ్వరి,ధరావత్ రాజ్ కుమార్,విజయ రచన,పేరిణి నృత్య గురువులు,నాట్య కళాకారులు పాల్గొన్నారు