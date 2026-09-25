Mulugu: భద్రాచలం నుంచి వస్తున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న లగ్జరీ బస్సు!
Mulugu: ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం కొండపర్తి వద్ద ఆర్టీసీ లగ్జరీ బస్సు, బొలెరో వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో ఒకరు మృతి, పలువురికి గాయాలు. స్పందించిన మంత్రి సీతక్క.
Mulugu: ములుగు జిల్లా తాడువాయి మండలం కొండపర్తి క్రాస్ వద్ద హనుమకొండ నుండి గుంటూరు కు వెళ్తున్న సూపర్ లగ్జరీ బస్సు భద్రాచలం నుండి ములుగు26మంది తో వస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. క్షతగాత్రులను 108 ద్వారా ములుగు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు యాక్సిడెంట్ ఘటనపై మంత్రి సీతక్క స్పందించి ములుగు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కు వచ్చిన క్షతగాత్రులకు ఎరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలాని చెప్పడంతో హుటా హుటిన ములుగు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కి చేరుకున్నారు, జిల్లా గ్రంధాలయ చైర్మన్ బానోత్ రవిచందర్.
ఈ సందర్భంగా రవిచందర్ మాట్లాడుతూ హాస్పిటల్ కి తరలించిన వారిలో మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు ఎంజీఎం తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు కొంత మంది ని ములుగు లోని ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు క్షతగాత్రులు మల్లంపల్లి మండలం ముద్దనూరు,సోమ్లా తండకు చెందినవారు.