News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణవరంగల్Mulugu: భద్రాచలం నుంచి వస్తున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న లగ్జరీ బస్సు!

Mulugu: భద్రాచలం నుంచి వస్తున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న లగ్జరీ బస్సు!

Mulugu: ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం కొండపర్తి వద్ద ఆర్టీసీ లగ్జరీ బస్సు, బొలెరో వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో ఒకరు మృతి, పలువురికి గాయాలు. స్పందించిన మంత్రి సీతక్క.

PONNALA SWAMY, MULUGU
Published on: 25 Sept 2026 1:04 PM IST
Mulugu
X

Mulugu: భద్రాచలం నుంచి వస్తున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న లగ్జరీ బస్సు!

Short News

Mulugu: ములుగు జిల్లా తాడువాయి మండలం కొండపర్తి క్రాస్ వద్ద హనుమకొండ నుండి గుంటూరు కు వెళ్తున్న సూపర్ లగ్జరీ బస్సు భద్రాచలం నుండి ములుగు26మంది తో వస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. క్షతగాత్రులను 108 ద్వారా ములుగు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు యాక్సిడెంట్ ఘటనపై మంత్రి సీతక్క స్పందించి ములుగు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కు వచ్చిన క్షతగాత్రులకు ఎరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలాని చెప్పడంతో హుటా హుటిన ములుగు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కి చేరుకున్నారు, జిల్లా గ్రంధాలయ చైర్మన్ బానోత్ రవిచందర్.

ఈ సందర్భంగా రవిచందర్ మాట్లాడుతూ హాస్పిటల్ కి తరలించిన వారిలో మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు ఎంజీఎం తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు కొంత మంది ని ములుగు లోని ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు క్షతగాత్రులు మల్లంపల్లి మండలం ముద్దనూరు,సోమ్లా తండకు చెందినవారు.

MuluguBus Bolero CollisionSeethakkaRoad Accident
PONNALA SWAMY, MULUGU

PONNALA SWAMY, MULUGU

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X