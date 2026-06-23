Narmetta: నర్మెట్టలో ఘనంగా విత్తన మేళా.. ప్రారంభించిన కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్!
Narmetta: నర్మెట్ట రైతు వేదికలో వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన విత్తన మేళాను జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా సర్పంచ్ శ్రీధర్ గౌడ్తో కలిసి ప్రారంభించారు.
నర్మెట్ట: జనగామ జిల్లా నర్మెట్ట మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదిక వద్ద వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విత్తన మేళాను కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా, సర్పంచ్ గోపగోని శ్రీధర్ గౌడ్తో కలిసి ప్రారంభించారు.
వానాకాలం సీజన్లో రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచడమే ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. నకిలీ విత్తనాలు విక్రయించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
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