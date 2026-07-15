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Jangaon: నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు పలు హోటళ్లకు భారీ జరిమానా!

Jangaon: పలు బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, స్వీట్ షాపులపై మున్సిపల్ కమిషనర్ మరియు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు బుధవారం సంయుక్తంగా మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 15 July 2026 9:48 PM IST
Jangaon
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Jangaon: నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు పలు హోటళ్లకు భారీ జరిమానా!

జనగామ జిల్లా: జనగామ పట్టణ కేంద్రంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల సంయుక్త దాడులు.జనగామ లోని పలు బార్ మరియు రెస్టారెంట్ల్ స్వీట్ షాపులలో తనికీలు చేశారు.

నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకుండా ఉన్న పలు షాపులపై జరిమానాలు విధించాం.కిచెన్ లో ఏమాత్రం శుభ్రత లేకుండా నడిపిస్తున్న స్వీట్ షాప్ ను సీజ్ చేశాం.మేము ప్రజలకు మంచి ఆహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ జరిమానాలు విధిస్తున్నాం.

గత నెలలో కూడా కొన్ని షాపులకు జరిమానాలు విధించాం మార్పు రావడంలేదు.నాణ్యత లేకుండా ప్రజలకు ఏది పడితే అది ఇస్తాం అంటే ఊరుకోం.నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎవ్వరు ప్రజలకు ఏది అమ్మిన కఠిన చర్యలు తప్పవు.

ప్రజలు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలలో ఎలాంటి శుభ్రత పాటించకుండా ఉన్న మాకు సమాచారం ఇవ్వండి.

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MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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