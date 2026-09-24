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Mulugu: ములుగు మండలంలో ముగిసిన శ్యామ్ సేవా సంస్థ గణపతి ఉత్సవాలు!

Mulugu: ములుగు మండల వ్యాప్తంగా శ్యామ్ సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ముగిసిన 9 రోజుల గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. ఘనంగా అన్నదానం, భక్తి గీతాలాపన.

PONNALA SWAMY, MULUGU
Published on: 24 Sept 2026 5:22 PM IST
Mulugu
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Mulugu: ములుగు మండలంలో ముగిసిన శ్యామ్ సేవా సంస్థ గణపతి ఉత్సవాలు!

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Mulugu: ప్రముఖ గాయకుడు, శ్యామ్ సేవా సంస్థ డైరెక్టర్ పోరిక శ్యామల నాయక్ 75వ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ములుగు మండల వ్యాప్తంగా గత తొమ్మిది రోజులుగా నిర్వహిస్తున్న గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు, ఉచిత అన్నదాన కార్యక్రమాలు సోమవారం బృందావన కాలనీలో ఘనంగా ముగిశాయి.

ఈ నవరాత్రి వేడుకల్లో శ్యామ్ కళాబృందం 10 మంది కళాకారులతో ప్రతి గ్రామంలో భక్తి సందడి చేసింది. లేడీ గాయని గడ్డం రజిత, ములుగు గద్దర్ యాకయ్య, డప్పు కళాకారుడు రాజేందర్ , రాజకుమార్, అజయ్ సింగ్ లతో కలిసి శ్యామల నాయక్ కిషన్ జీ మహారాజ్, సేవాలాల్, రామ్ యాడి భక్తి గీతాలు, వినాయక భక్తి గీతాలు, సినిమా పాటలు, స్వచ్ఛభారత్, కిశోర బాలికలపై చైతన్య గీతాలు ఆలపించి భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు.

ఈ నెల 15న దేవగిరపట్నం గ్రామంలోని శివాలయం వద్ద గల వినాయక మండపంలో సర్పంచ్, సంతోష్ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కాగా, 16న కసిందేవ్ పేటలో సర్పంచ్ నిరోష అమర్ సింగ్, 17న జగ్గన్న పేటలో సర్పంచ్ ఆరె వెంకన్న, అంగన్వాడీ టీచర్ పద్మ, 18న మదనపల్లిలో సాగర్, జన్ను రవి, సతీష్, మాజీ సర్పంచ్ బాబురావు, 19న జంగాలపల్లిలో సర్పంచ్ మోహన్, 20న ఇన్చర్లలో సర్పంచ్ కుమార్ గౌడ్, ఉప సర్పంచ్ ఎం. అశోక్, మాజీ సర్పంచ్ తిరుపతి, మాజీ ఎంపీటీసీ దేవేందర్ ఆధ్వర్యంలో వేడుకలు జరిగాయి.

21న ములుగు జిల్లా కేంద్రంలోని గొల్లవాడలో వినాయక విగ్రహ దాతగా మాజీ ఎంపీటీసీ గొర్రె సమ్మయ్య , కౌన్సిలర్ బైకాని ఓదెలు, బై కాని సాగర్, విష్ణు, శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో, చివరి రోజు 22న బృందావన కాలనీలో గణపతి ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ మాదార వెంకటరావు, కాంగ్రెస్ నాయకులు గొల్లపల్లి రాజేందర్ గౌడ్, బీసీ సెల్ అధ్యక్షుడు వంగ రవి యాదవ్, విగ్రహ దాత బానాల సంగీత, శశికుమార్ తదితరుల ఆధ్వర్యంలో వందలాది మంది అక్కాచెల్లెళ్ల సమక్షంలో వేడుకలు ముగిశాయి.

ప్రతి గ్రామంలో 100 నుండి 200 మంది భక్తులు హాజరై అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించి, భక్తి పాటలను ఆస్వాదించారు. శ్యామల నాయక్ కేవలం గాయకుడే కాకుండా ప్రజానాయకుడిగా ఎదిగి ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందించాలని పలు గ్రామాల సర్పంచులు ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవగిరిపట్నం గ్రామ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు బబ్లు నాయక్ ధారావత్, బద్రు, ఉప సర్పంచ్ రాజు యాదవ్, గొర్రె సమ్మయ్య, వంగ రవి యాదవ్ తదితరులు కొనియాడారు. శ్యామల నాయక్ కు మహిళలు కుంకుమ తిలకం దిద్ది ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని దీవించారు.

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PONNALA SWAMY, MULUGU

PONNALA SWAMY, MULUGU

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