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Mulugu: 19 ఎకరాల భూమి కబ్జా - సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ కోరిన బాధితులు

Mulugu: ములుగు జిల్లాలో జోరుగా భూకబ్జాలు. 19 ఎకరాల తమ పట్టా భూమిని మైన్స్ వారు కబ్జా చేశారంటూ దంపతులు మీడియా ముందు రోదన, సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ డిమాండ్.

PONNALA SWAMY, MULUGU
Published on: 24 Sept 2026 4:20 PM IST
Mulugu
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Mulugu: 19 ఎకరాల భూమి కబ్జా - సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ కోరిన బాధితులు

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ములుగు: ములుగు జిల్లా జే డీ మల్లంపల్లి మండలం రామచంద్రపురం గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోనిఏసునగర్ లో లక్ష్మీనారాయణ మైన్స్ &మినరల్స్ వారు సర్వేనెంబర్ 220 /4లో19.10 ఎకరాలు భూమి ని కబ్జా చేసి దౌర్జన్యంతో సిమెంట్ పోల్స్ తో ట్రెంచ్ వేయడంతో బాధితులు 100కు డయల్ చేశారు.

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కోర్ట్ ఆర్డర్స్, పట్టా పాస్ బుక్స్ వాటిని పక్కన బెట్టి చూడకుండానే లక్ష్మీనారాయణ మైన్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ పోలీసులు మాట్లాడంతో మీడియాని ఆశ్రయించామన్నారు బత్తోజు పద్మ,నరసింహచారి.

మల్లంపల్లి మండలం ఏసునగర్ లో జరిగే భూకబ్జాల వల్ల లక్ష్మీనారాయణమైన్స్ తో మాకు, మా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాణహాని ఉందని బోరున విలపించారు.జిల్లా కలెక్టర్,జిల్లా ఎస్పీ కబ్జా కి సంబంధించిన సమస్యపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేపట్టి లక్ష్మీనారాయణ మైన్స్ నుండి మమ్ములను కాపాడాలంటూ వేడుకున్నారు

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PONNALA SWAMY, MULUGU

PONNALA SWAMY, MULUGU

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