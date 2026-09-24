Mulugu: రాయాన్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా గణేష్ లక్కీ డ్రా ఉత్సవం!
Mulugu: ములుగు జిల్లాలో రాయాన్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల లక్కీ డ్రా.. విజేతగా నిలిచిన కౌన్సిలర్ గుంటోజు పావని నిరంజన్.
Mulugu: గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా రాయాన్ యూత్ గొల్లవాడ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన లక్కీ డ్రా కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది. లక్కీ డ్రాలో విజేతలకు రెండు యూరియా బస్తాలను బహుమతిగా ప్రకటించగా, ఉత్సవాల చివరి రోజు నిర్వహించిన డ్రాలో ములుగు మున్సిపల్ 4వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ శ్రీమతి గుంటోజ్ పావని నిరంజన్ గారు విజేతగా నిలిచారు.
ఈ సందర్భంగా రాయాన్ యూత్ కమిటీ సభ్యులు ఆమెను ఘనంగా సత్కరించి, ప్రకటించిన రెండు యూరియా బస్తాలను బహూకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిఎసిఎస్ డైరెక్టర్ బోయిని రాజు గారు, ములుగు టౌన్ కిసాన్ సేల్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మడి రాజుగారు, యాదవ సంఘం పెద్దమనిషి గొర్రె అంకుస్, యూత్ కమిటీ సభ్యులు, మర్రి అఖిల్, గొర్రె మహేష్, గొర్రె రాహుల్ బోయిని ఓం ప్రకాష్, స్థానిక ప్రముఖులు, యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.