Mulugu: వెంకటాపూర్ కేజీబీవీలో న్యాయ సేవా సంస్థ అవగాహన సదస్సు
Mulugu: ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం జవహర్నగర్ కేజీబీవీలో జిల్లా న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థినులకు న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహించారు.
ములుగు జిల్లా: గౌరవ జాతీయ మరియు రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థల ఆదేశాలను అనుసరించి, ములుగు జిల్లా న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ అధ్యర్యంలో తేదీ:25.09.2026 రోజున ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం జవహర్ నగర్ గ్రామంలో ఉన్న కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమం లో ముఖ్య అతిధి గా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి కె.చండీశ్వరి దేవి గారు పాల్గొని మాట్లాడుతూ,బాల్యవివాహ నిరోధక చట్టం గురించి, పొక్సో చట్టం గురించి, సైబర్ క్రైమ్ గురించి, బాలకార్మికుల నిషేదిత చట్టం గురించి, ఉచిత విద్యా నిర్భంద హక్కు చట్టం గురించి వివరించారు.
అలాగె ప్రతి ఒక్కరికి చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని, మంచిగా చదువు కొని బంగారు భవిష్యత్తు కు బాటలు వేసుకోవాలని కోరారు.ఉచిత న్యాయం ఎలా పొందాలో అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. మరియు విద్యార్థులకు అందుతున్నటువంటి బోజన సౌకర్యాలు వసతులు, అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ మేకల మహేందర్, డిప్యూటీ చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ బానోత్ స్వామిదాస్ కె.జి.బి.వి.స్పెషల్ ఆఫీసర్ జి. జె.వి.లక్మీ , సీ.ఆర్.టీ.టీచర్స్ చందన దేవి, అనిత, అంబిక, జీవిత, ప్రతిభ, ఉమాదేవి, ఏఎన్ఎం. రమణమ్మ, మరియు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.