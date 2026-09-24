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Mulugu: కరెంట్ కోతలపై భూపాలపల్లి ధర్నాకు బయలుదేరిన బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు

Mulugu: ములుగు జిల్లా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ బాబు ఆధ్వర్యంలో భూపాలపల్లి ధర్నాకు కదలిక. కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంట్ కోతలపై తీవ్ర నిరసన.

PONNALA SWAMY, MULUGU
Published on: 24 Sept 2026 4:53 PM IST
Mulugu
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Mulugu: కరెంట్ కోతలపై భూపాలపల్లి ధర్నాకు బయలుదేరిన బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు

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ములుగు జిల్లా: కరెంట్ కోతలను నిరసిస్తూ భూపాలపల్లి ధర్నాకు బయలుదేరిన ములుగు జిల్లా BRS పార్టీ అధ్యక్షుడు కాకులమర్రి లక్ష్మణ్ బాబు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తీవ్రమవుతున్న విద్యుత్ కోతలతో రైతులు, ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను నిరసిస్తూ BRS పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారి ఆదేశాల మేరకు, భూపాలపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భూపాలపల్లి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ వద్ద చేపట్టిన మహాధర్నా కార్యక్రమానికి ములుగు జిల్లా BRS పార్టీ అధ్యక్షుడు కాకులమర్రి లక్ష్మణ్ బాబు గారు మరియు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఏటూరునాగారం నుంచి బయలుదేరారు.

BRS ఉమ్మడి జిల్లా ఆదినాయకత్వంతో కలిసి జరుగుతున్న ఈ మహాధర్నాలో లక్ష్మణ్ బాబు గారు పాల్గొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలపై గళమెత్తనున్నారు.

ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ... KCR పాలనలో 24 గంటల ఉచిత, నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించి రైతులకు కొండంత అండగా నిలిచారని, కానీ ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కరెంట్ కోతల వల్ల రైతుల పంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడిందని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రైతులకు హామీ ఇచ్చిన విధంగా 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని, లేనిపక్షంలో రైతులకు మద్దతుగా BRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పోరాటాలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పోరిక గోవింద నాయక్, తుమ్మ మల్లారెడ్డి, కాకులమర్రి ప్రదీప్ రావు గారు, భూక్య జంపన్న, తాడూరి రఘు, కర్ర రవీందర్, ఎండి ఖాజా పాషా, కుమ్మరి చంద్రబాబు, జాడి బోజారావు, తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది.

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PONNALA SWAMY, MULUGU

PONNALA SWAMY, MULUGU

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