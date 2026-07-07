Kothaguda: కాళేశ్వరం పేరుతో లక్షన్నర కోట్లు గంగపాలు.. మంత్రి సీతక్క
Kothaguda: కొత్తగూడలో మంత్రి సీతక్క పర్యటన. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లక్షన్నర కోట్ల ప్రజాధనం వృథా చేసిందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజం.
కొత్తగూడ: మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం లో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో దాదాపు లక్షన్నర కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని గంగపాలు చేసిందని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలంలో పర్యటించిన ఆమె, ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని మాట్లాడారు.
గత పాలకులు కేవలం ప్రచారం కోసమే ప్రాజెక్టుల పేరుతో భారీగా నిధులు కేటాయించారని, అయితే క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన ఫలితాలు రాకుండా ప్రజల సొమ్మును వృథా చేశారని ఆమె మండిపడ్డారు. కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్, అవినీతి వల్లే రాష్ట్ర ఖజానాకు భారీ గండి పడిందని ఆరోపించారు. "గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుల వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలపై మోయలేని భారం పడింది. లక్షన్నర కోట్లు ఖర్చు చేసినా రైతులకు సరైన నీరందలేదు." అని మంత్రి సీతక్క పేర్కొన్నారు.
ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయం..
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తోందని, నిధుల దుర్వినియోగానికి తావులేకుండా ప్రతి పైసాను సద్వినియోగం చేస్తామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. కొత్తగూడ మండల పరిధిలోని గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి, మౌలిక వసతుల కల్పనకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ పర్యటనలో స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు మరియు ప్రభుత్వ అధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.