Hanamkonda: హనుమకొండలో మంత్రి సీతక్క ఆధ్వర్యంలో ప్రాంతీయ సమీక్ష!
Hanamkonda: హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, తాగునీటి సరఫరా పనులపై మంత్రి సీతక్క ఉన్నత స్థాయి ప్రాంతీయ సమీక్ష నిర్వహించారు.
హనుమకొండ: హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో మంత్రివర్యులు సీతక్క ఆధ్వర్యంలో. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖ కు సంబందించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ప్రారంభమైన ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రాంతీయ సమీక్షా సమావేశం.
పాల్గొన్న స్పెషల్ సిఎస్ దాన కిషోర్, కమిషనర్ దివ్య దేవరాజన్, హనుమకొండ కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్ పాయి, ఇతర ఉన్నతాధికారులు.