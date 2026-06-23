Gudur: గూడూరులో ఘనంగా ‘విత్తన మేళా’.. హాజరైన ఎమ్మెల్యే మురళి నాయక్!
Gudur: మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండల కేంద్రంలో ‘విత్తన మేళా’ను ఘనంగా నిర్వహించారు.
Gudur: మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం లో రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందించడంతో పాటు, ఆధునిక సాగు పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించేందుకు మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండల కేంద్రంలో ‘విత్తన మేళా’ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మహబూబాబాద్ శాసనసభ్యులు (ఎమ్మెల్యే) మురళి నాయక్ హాజరయ్యారు.
నాణ్యమైన విత్తనాలు – ఆధునిక ఎరువులపై అవగాహన
ఈ విత్తన మేళాలో రైతులకు అవసరమైన వివిధ రకాల నాణ్యమైన విత్తనాలను, ముఖ్యంగా పప్పుధాన్యాల విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రస్తుత కాలానికి అనుగుణంగా ఆధునిక ఎరువులను ఎలా వినియోగించాలో, తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ దిగుబడిని ఎలా సాధించాలో వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు వివరించారు.
ప్రభుత్వ బోనస్ అందుబాటులో ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే మురళి నాయక్
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మురళి నాయక్ మాట్లాడుతూ... రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు. రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువుల కొరత లేకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విధంగా పంటలపై బోనస్ (మద్దతు ధరపై అదనపు ప్రోత్సాహకం) రైతులకు సకాలంలో అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.ఈ మేళాలో గూడూరు మండల పరిధిలోని పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. విత్తన మేళా ద్వారా లభించే రాయితీలు, అవగాహనను రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.