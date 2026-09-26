Hanumakonda: హనుమకొండ జిల్లా రెడ్ క్రాస్ కమిటీ సభ్యుడిగా కొక్కిరాల రాకేష్ రావు ఎన్నిక!
Hanumakonda: ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ హనుమకొండ జిల్లా మేనేజింగ్ కమిటీ సభ్యుడిగా పరకాలకు చెందిన సామాజిక సేవకుడు కొక్కిరాల రాకేష్ రావు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
Hanumakonda: ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ హనుమకొండ జిల్లా మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్ (MC) గా పరకాలకు చెందిన ప్రముఖ సామాజిక సేవకుడు కొక్కిరాల రాకేష్ రావు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం విశేషం. రెడ్ క్రాస్ ద్వారా అందిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆయన చురుకుగా పాల్గొంటూ, నిరుపేదలకు, అవసరంలో ఉన్నవారికి అండగా నిలుస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా కొక్కిరాల రాకేష్ రావు మాట్లాడుతూ.. తనపై నమ్మకం ఉంచి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్న సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రెడ్ క్రాస్ సేవలను మరింత విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తానని, సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుంటానని పేర్కొన్నారు. ఆయన ఎన్నిక పట్ల పరకాల నియోజకవర్గ ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ అభినందనలు తెలిపారు.