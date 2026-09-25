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Jangaon: సీరత్-ఉన్-నబీ క్విజ్: విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానం

Jangaon: జనగామ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మసీదులో జమీయత్ ఉలమా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సీరత్-ఉన్-నబీ ﷺ క్విజ్ 2026 బహుమతుల ప్రదానం ఘనంగా జరిగింది.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 25 Sept 2026 4:49 PM IST
Jangaon
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Jangaon: సీరత్-ఉన్-నబీ క్విజ్: విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానం

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జనగామ: జమీయత్ ఉలమా జనగామ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్, జనగామలో నిర్వహించిన సీరత్-ఉన్-నబీ ﷺ ఇస్లామిక్ క్విజ్ 2026 బహుమతుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం శుక్రవారం మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌లోని మసీదులో నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి జమీయత్ ఉలమా జనగామ అధ్యక్షులు మౌలానా అబ్దుర్ రహ్మాన్ సబీలీ అధ్యక్షత వహించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మౌలానా షాకిర్ హుస్సేన్ ఖాసిమీ, మహమ్మద్ ఖ్వాజా ముజ్తహిదుద్దీన్, అడ్వకేట్ మహమ్మద్ జమాల్ షరీఫ్తో పాటు పలువురు బాధ్యులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు మరియు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

క్విజ్ కన్వీనర్ మహమ్మద్ ఖ్వాజా ముజ్తహిదుద్దీన్ మాట్లాడుతూ జమీయత్ ఉలమా పరిచయం, దాని చారిత్రక సేవలను వివరించారు. మతపరమైన విద్య, సమాజ సంస్కరణ మరియు యువతలో మతపరమైన అవగాహన పెంపొందించేందుకు జమీయత్ ఉలమా ఎల్లప్పుడూ విశేష కృషి చేస్తోందని తెలిపారు.

మౌలానా షాకిర్ హుస్సేన్ ఖాసిమీ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో దైవభక్తి, మతపరమైన ఆసక్తిని పెంపొందించడం, ఇస్లామిక్ విషయాలు మరియు విశిష్టతలను పరిచయం చేయడం, సీరత్-ఉన్-నబీ ﷺతో అనుసంధానం చేయడం కోసం ఈ క్విజ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులు మతపరమైన విద్యతో పాటు ఇస్లామిక్ విజ్ఞానాన్ని కూడా తమ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

అడ్వకేట్ మహమ్మద్ జమాల్ షరీఫ్ మాట్లాడుతూ అల్లాహ్ మనకు ఈమాన్ అనే గొప్ప సంపదను ప్రసాదించాడని, అందువల్ల మనం మతపరమైన విషయాలు, విశిష్టతలను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ ఖురాన్ పఠనం చేయడంతో పాటు అరబిక్ భాషను నేర్చుకుని, మతపరమైన విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు.

జమీయత్ ఉలమా జనగామ అధ్యక్షులు మౌలానా అబ్దుర్ రహ్మాన్ సబీలీ మాట్లాడుతూ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఏర్పడిన తరువాత ఈ విద్యాసంస్థల్లో మతపరమైన విద్య అభివృద్ధి కోసం జమీయత్ ఉలమా ప్రభుత్వం వద్ద నిరంతరం ప్రాతినిధ్యం వహించిందన్నారు. ఈ ప్రయత్నాల ఫలితంగా మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో అరబిక్ ఉపాధ్యాయుల నియామకం జరిగిందని తెలిపారు.

మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కుమార్ స్వామి సీరత్-ఎ-రసూల్ ﷺ గురించి మాట్లాడుతూ మహమ్మద్ ముస్తఫా ﷺ ఏ ఒక్క జాతి, మతం లేదా ప్రాంతానికి మాత్రమే కాకుండా సమస్త మానవాళికి మార్గదర్శకత్వం కోసం పంపబడ్డారని అన్నారు. ప్రవక్త ﷺ బోధనలు మానవాళికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని, ఆయన చూపిన మార్గంలో జీవించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నించాలని తెలిపారు. విజయవంతంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన జమీయత్ ఉలమా జనగామ బాధ్యులను ఆయన అభినందించారు.

మాజీ కౌన్సిలర్ మహమ్మద్ సమద్, మాజీ కో-ఆప్షన్ మెంబర్ Masi ఉర్ రహ్మాన్ జాకిర్ కూడా జమీయత్ ఉలమా జనగామ నిర్వహిస్తున్న మతపరమైన, విద్యా కార్యక్రమాలను అభినందిస్తూ నిర్వాహకులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

కార్యక్రమంలో సీరత్-ఉన్-నబీ ﷺ ఇస్లామిక్ క్విజ్లో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు. అలాగే క్విజ్‌లో పాల్గొన్న విద్యార్థులందరికీ ప్రోత్సాహక బహుమతులు మరియు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు.

కార్యక్రమం ముగింపులో మౌలానా షాకిర్ హుస్సేన్ ఖాసిమీ దువా చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాఫిజ్ అబ్దుల్ మన్నాన్, హాఫిజ్ అబ్దుల్ జవాద్, డాక్టర్ బుష్రా, సల్మాన్ ఖుర్షీద్తో పాటు విద్యార్థులు మరియు పాఠశాల సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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