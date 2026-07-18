Home తెలంగాణవరంగల్Jangaon: మొక్కజొన్న సంచుల చాటున పశువుల స్మగ్లింగ్

Jangaon: మొక్కజొన్న సంచుల చాటున పశువుల స్మగ్లింగ్

Jangaon: జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని సిద్దిపేట రోడ్డులో అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనాన్ని స్థానికులు పట్టుకున్నారు.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 18 July 2026 10:06 AM IST
Jangaon
X

Jangaon: మొక్కజొన్న సంచుల చాటున పశువుల స్మగ్లింగ్

Jangaon: జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని సిద్దిపేట రోడ్డులో కోర్టు సమీపంలో అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనాన్ని స్థానికులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు.

పశువులను వాహనంలో బంధించి, పైభాగంలో మొక్కజొన్న సంచులు ఉంచి తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న 9 పశువులను గోశాలకు తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేస్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

JangaonCattle Smuggling CaseIllegal Cattle TransportSiddipet
MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X