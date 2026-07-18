Jangaon: మొక్కజొన్న సంచుల చాటున పశువుల స్మగ్లింగ్
Jangaon: జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని సిద్దిపేట రోడ్డులో అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనాన్ని స్థానికులు పట్టుకున్నారు.
Jangaon: జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని సిద్దిపేట రోడ్డులో కోర్టు సమీపంలో అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనాన్ని స్థానికులు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు.
పశువులను వాహనంలో బంధించి, పైభాగంలో మొక్కజొన్న సంచులు ఉంచి తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న 9 పశువులను గోశాలకు తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేస్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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