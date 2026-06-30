Home తెలంగాణవరంగల్Jangaon: బాట కోసం రైతన్న పాదయాత్ర.. జనగామలో వినూత్న నిరసన!

Jangaon: బాట కోసం రైతన్న పాదయాత్ర.. జనగామలో వినూత్న నిరసన!

Jangaon: జనగామ జిల్లా స్టేషన్ ఘనపూర్ మండలం ఇప్పగూడెంలో దారుణం.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 30 Jun 2026 4:04 PM IST
Jangaon
X

Jangaon: బాట కోసం రైతన్న పాదయాత్ర.. జనగామలో వినూత్న నిరసన!

Jangaon: వ్యవసాయ భూమి బాట కోసం పాదయాత్ర చేపట్టిన జనగామ జిల్లా స్టేషన్ ఘనపూర్ మండలం ఇప్పగూడెం గ్రామానికి చెందిన వారల రాజు ఇప్పగూడెం నుండి కలెక్టర్ కు పిర్యాదు చేయడం కొరకు కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు పాద యాత్ర చేయడం జరిగింది.

తరతరాల నుండి నడుస్తునటువంటి వ్యవసాయ బావుల వద్దకు 10 మంది రైతులను వెళ్లనీయకుండా అడ్డుకున్నాడు జిట్టబోయిన వెంకటయ్య అనే వ్యక్తి తన భూమి నుండి వెళ్లొద్దు అని అడ్డుపడటంతో గ్రామ పంచాయతీ సమక్షంలో తీర్మానం చేసి,

దారి ఇవ్వాలని పెద్దమనుషులు చెప్పిన కూడా వినకుండా అటు వైపు వెళ్ళే 10 మంది రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు ఇక చేసేదేమీ లేక బాట కోసం ఊరు నుండి కలెక్టర్ ను కలిసి పిర్యాదు చేయడానికి పాద యాత్రతో వచ్చామని అన్నారు.

JangaonStation GhanpurFarmer Padayatra
MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X