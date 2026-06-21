Jangaon: జనగామ కలెక్టరేట్లో ఘనంగా 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం
Jangaon: జనగామ జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు జిల్లా సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
జనగామ జిల్లా: కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, ఆయుష్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా సమీకృత కలెక్టర్ కార్యాలయంలో యోగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని డీఎంహెచ్్వ మల్లికార్జునరావు, జిల్లా ఆయుష్ అధికారి మమత ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. యోగా ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
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