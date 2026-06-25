Jangaon: జనగామలో హోరెత్తిన యాంటీ డ్రగ్స్ ర్యాలీ.. చౌరస్తాలో మానవహారం!
Jangaon: జనగామలో ప్రపంచ మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలన దినోత్సవం సందర్భంగా భారీ అవగాహన ర్యాలీ. నెహ్రూ పార్క్ నుండి ఆర్టీసీ చౌరస్తా వరకు విద్యార్థుల మానవహారం.
జనగామ: ప్రపంచ మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలన దినోత్సవం సందర్భంగా జనగామలో భారీ అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు.
నెహ్రూ పార్క్ నుంచి ఆర్టీసీ చౌరస్తా వరకు సాగిన ఈ ర్యాలీలో సీఐ సత్యనారాయణ రెడ్డి, డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ కడకంచి బాలమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అనంతరం చౌరస్తాలో మానవహారం ఏర్పాటు చేసి, మాదకద్రవ్యాల వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాల గురించి ప్రజలకు వివరించారు.
Next Story