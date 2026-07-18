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Jangaon: జనగామ ఘనంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పుష్కర వేడుకలు

Jangaon: జనగామ బాణాపురం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తృతీయ పుష్కర వేడుకల ప్రారంభం. శ్రీశ్రీశ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామికి భక్తులు, ప్రముఖుల ఘన స్వాగతం.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 18 July 2026 9:35 PM IST
Jangaon
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Jangaon: జనగామ ఘనంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పుష్కర వేడుకలు

జనగామ జిల్లా: జనగామ జరిగిన జిల్లా కేంద్రం బాణాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం తృతీయ పుష్కర వేడుకలు శనివారం సాయంత్రం శోభాయమానంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

సాయంత్రం 4.30 గంటలకు జనగామ పట్టణం చేరుకున్న శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి కి భక్తులు జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ శ్రీమతి&శ్రీ కడకంచి బాలమణి-శ్రీనివాస్ తో పాటు పలువురు పుర ప్రముఖులు పాల్గొని ఘనంగా స్వాగతం పలికి డప్పు చప్పుళ్ళు డోల్ల విన్యాసాలు మహిళల కోలాట నృత్యాలతో చౌరస్తా నుండి దేవాలయం వరకు శోభా యాత్ర నిర్వహించారు.

శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లో జరుగుతున్న తృతీయ పుష్కర వేడుకలకు బ్రహ్మగా శ్రీమాను తిరుమల నల్లాను చక్రవర్తుల సంపత్కుమార కృష్ణమాచార్య సిద్ధాంతి యజ్ఞాచార్యగా శ్రీమాను మధుస్యామ సంపత్కుమార్ వ్యవహరిస్తున్నారు.

కాగా వేదపండితులు చక్రవర్తి రామాంజన్ కృష్ణమాచార్య తిరువేంగలాచార్య హేమంత్ జగన్నాథ స్వామి గోవిందాచార్య, సింగర గురు అయ్యంగార్ రాఘవయ్య వీరరాఘవన్ కళ్యాణ్ విష్ణు ప్రసన్నాచార్య ఆదిత్య శ్రీనివాసాచార్య ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

JangaonSri Venkateswara TemplePushkaraluChinna Jeeyar Swamy
MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

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