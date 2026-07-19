Jangaon: జనగామ జామియా మసీదులో ఓటర్ అవగాహన శిబిరం: భారీ స్పందన!
Jangaon: జనగామ జమియత్ ఉలేమా ఆధ్వర్యంలో ఓటర్ లిస్ట్ ప్రత్యేక సమీక్ష (SIR) అవగాహన శిబిరం. ఓటు నమోదు, దిద్దుబాట్లపై ముస్లిం మైనారిటీలకు మార్గదర్శనం.
Jangaon: జనగామ జమియత్ ఉలేమా జనగామ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో జనగామ జామియా మసీదులో ఓటర్ SIR అవగాహన మరియు ఫారం నింపే శిబిరం విజయవంతంగా నిర్వహించబడింది
ఈ కార్యక్రమాన్ని జమియత్ ఉలేమా సంరక్షకులు మౌలానా అబ్దుల్ హఫీజ్ సాహెబ్ ఖాస్మీ గారు ప్రారంభించారు ప్రారంభోత్సవంలో ప్రజలకు ఓటర్ లిస్ట్ ప్రత్యేక సమీక్ష SIR యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించి తమ ఓటును కాపాడుకోవడానికి సకాలంలో ఫారాలు సమర్పించాలని సూచించారు
శిబిరంలో ఓటర్ల ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ ఫారాలు నింపి సమర్పించే ప్రక్రియ కొనసాగింది దీని ద్వారా జనగామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో లబ్ధి పొందారు
ఈ సందర్భంగా మౌలానా అబ్దుల్ రహ్మాన్ సబీలీ అధ్యక్షులు జమియత్ ఉలేమా జనగామ జిల్లా మౌలానా షాకిర్ హుస్సేన్ ఖాస్మీ కార్యదర్శి మహమ్మద్ జమాల్ షరీఫ్ అడ్వకేట్ ఉపాధ్యక్షులు మహమ్మద్ ఖ్వాజా ముజ్తహిద్దీన్ కోశాధికారి మౌలానా ఫసీహుల్ ఇస్లాం సాహెబ్ ఉపాధ్యక్షులు అబ్దుల్ హన్నాన్ ఇంజనీర్ షేక్ సలీం అహ్మద్ మహమ్మద్ అజ్మల్ చాంద్ పాషా మరియు ఇతర బాధ్యులు కార్యకర్తలు పాల్గొని ఓటర్ల ఫారాలు నింపడంలో సహకరించారు
ఈ సందర్భంగా జమియత్ ఉలేమా జనగామ బాధ్యులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు మీ ఓటు నమోదు దిద్దుబాటు మరియు రక్షణ కోసం ఈ ప్రచారాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో మీ సమర్థవంతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించుకోండి.