Warangal: అయినవోలు మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ హుండీ లెక్కింపు
Warangal: వరంగల్ జిల్లా అయినవోలు శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో హుండీ లెక్కింపు పూర్తి. 97 రోజుల్లో హుండీ ఆదాయం రూ.7,37,225, సేవల ద్వారా రూ.29.69 లక్షలు లభ్యం.
Warangal: అయినవోలు శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం నందు ఈరోజు హుండీ లెక్కించడం జరిగినది. తేదీ.19.06.2026 నుండి తేది.24.09.2026 వరకు 97 రోజులకు హుండీ ద్వారా ఆదాయం రూ.7,37,225/- రావడం జరిగినది.
వివిధ ఆర్థిక సేవ టికెట్ల ద్వారా రూ.29,69,876/- ఆదాయం వచ్చినది. మిశ్రమ వెండి బంగారం సీల్ చేసి హుండీలో భద్రపరచడం జరిగినది. ఈ హుండీ లెక్కింపు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ,వరంగల్ డివిజన్ పరిశీలకురాలు నందనం కవిత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగినది.
ఈ కార్యక్రమంలో దేవాలయ కార్యనిర్వహణాధికారి కందుల సుధాకర్, ఉప ప్రధాన అర్చకులు పాతర్లపాటి రవీందర్, అర్చకులు మధు శర్మ,నరేష్ శర్మ, సాయి వరుణ్, ఐనవోలు పోలీస్ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్స్ కె.కుమారస్వామి,రాజు, ఒగ్గు పూజారులు మజ్జిగ అశోక్, శ్రీ వెంకట అన్నమాచార్య సేవ ట్రస్ట్, కరీంనగర్ వారు దేవాలయ అర్చక, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.