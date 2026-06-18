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Mahabubabad: అమెరికాలో హీరో సుమన్‌కు మహబూబాబాద్ వాసి ఘన స్వాగతం!

Mahabubabad: 'మన తెలుగు అమెరికన్ అసోసియేషన్' (MATA) రెండవ కన్వెన్షన్ కోసం విచ్చేసిన ప్రముఖ తెలుగు నటుడు సుమన్‌కు మహబూబాబాద్ నివాసి మొగుళ్ళ బుచ్చిబాబు సాదర స్వాగతం పలికారు.

A.Rajkumar, Mahabubabad
Published on: 18 Jun 2026 12:26 PM IST
Mahabubabad
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Mahabubabad: అమెరికాలో హీరో సుమన్‌కు మహబూబాబాద్ వాసి ఘన స్వాగతం!

మహబూబాబాద్: అమెరికాలో Mana Telugu American Association రెండవ కన్వెన్షన్ కోసం వచ్చిన తెలుగు సినిమా హీరో సుమన్ ని మహబూబాబాద్ నివాసి మొగుళ్ళ బుచ్చిబాబు సాదరంగా ఆహ్వానించారు.

వారికి సరైన హోటల్ సౌకర్యాలు కల్పించి, డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత సుమన్ గారి ద్వారా పలు సంఘాల నేతలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాదించారు.

సుమన్ వ్యక్తిత్వం చాలాగొప్పదని అందరికి ఆదర్శవంతమని , మా మహబూబాబాద్ జిల్లాకు తరుచుగా రావాలని కోరారు.

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A.Rajkumar, Mahabubabad

A.Rajkumar, Mahabubabad

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