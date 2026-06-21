Kesamudram: కేసముద్రంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు
Kesamudram: మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండల కేంద్రంలోని హరిహర గార్డెన్స్లో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది.
కేసముద్రం: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని కేసుందరం మండల కేంద్రంలోని హరిహర గార్డెన్ లో యోగా గురువు నాగేశ్వరాచారి ఆధ్వర్యంలో యోగ దినోత్స వాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు యోగ దినోత్సవం లో యువత పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై యోగాసనాలు వేశారు.
ఈ సందర్భంగా యోగ గురువు నాగేశ్వరాచారి మాట్లాడుతూ ఎంత డబ్బు హోదా ఉన్న మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండడమే మహాభాగ్యమని అన్నారు భారతదేశ ప్రాచీన కాలం నుండి యోగ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిందని మనిషి సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి యోగ అనివార్యమని తెలిపారు.
ప్రతి ఒక్కరు తమ దైనందిన జీవితంలో యోగాను క్రమం తప్పకుండా చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో పుర ప్రముఖులు యువకులు పాల్గొన్నారు.
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