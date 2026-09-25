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Rayaparthy: రాచకొండ సోమయ్య పార్థివదేహానికి సీపీఐ నివాళి

Rayaparthy: వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలం తిరుమలాయపల్లిలో గుండెపోటుతో మరణించిన రాచకొండ సోమయ్య పార్థివదేహానికి సీపీఐ నేతలు ఎర్రజెండా కప్పి నివాళులర్పించారు.

P ASHOK, WARDHANNAPET
Published on: 25 Sept 2026 3:29 PM IST
Rayaparthy
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Rayaparthy: రాచకొండ సోమయ్య పార్థివదేహానికి సీపీఐ నివాళి

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Rayaparthy: వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలంలోని తిరుమలాయపల్లి గ్రామనికి చెందిన రాచకొండ సోమయ్య గుండెపోటుతో మరణించిన విషయం తెలియాగానే వారి నివాసనికి చేరుకోని సోమయ్య పార్థివదేహంపై ఎర్రజెండా కప్పి పూలమాలవేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించిన భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ( సీపీఐ).

ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు జిల్లా సమితి సభ్యులు గాజు యాకయ్య, రాయపర్తి మండల కార్యదర్శి బొట్ల శ్రీనివాస్, తెలంగాణ ప్రజానాట్యమండలి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఆరెల్లి రవి, వర్ధన్నపేట సీపీఐ మండల సహయ కార్యదర్శి కడమంచి యాదగిరి, సీపీఐ సీనియర్ నాయకులు బండి ఉప్పలయ్య, బండి పెద్ద ఎల్లయ్య, బండి రాజు, రఘు యాదవ్, మచ్చ రాములు, మరియు గ్రామ స్థానిక సర్పంచ్ బరిగల బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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P ASHOK, WARDHANNAPET

P ASHOK, WARDHANNAPET

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