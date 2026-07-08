Jangaon: గోదావరి జలాలు తెచ్చిన మహానీయుడు వైఎస్సార్ మున్సిపల్ చైర్మన్!
Jangaon:జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
జనగామ: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రివర్యులు దివంగత నేత వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి జయంతి సందర్భంగా జనగామ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ మాజీ శాసనసభ్యులు కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం జనగామ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. జనగామ పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దోర్నాల వెంకటేశ్వర్లు గారి అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో
ముందుగా జనగామ లేబర్ అడ్డ ప్రాంగణంలో ఉన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
అనంతరం జనగామ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి కేక్ కట్ చేసి జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా జనగామ మున్సిపల్ చైర్మన్ కడకంచి బాలమణి శ్రీనివాస్ గారు అలాగే మరొక అతిధి జనగామ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బనుక శివరాజ్ యాదవ్ గారు హాజరై రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సేవను కొనియాడారు.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత మిట్ట ప్రాంతమైనటువంటి జనగామ ప్రాంతానికి గోదావరి జలాలు తీసుకొచ్చి పేదవాడి ముఖంలో చిరునవ్వు చూడాలని రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసి అనారోగ్యం వస్తే ప్రాణహాని కి నేను భరోసా ఇస్తానని ఆరోగ్యశ్రీ తెచ్చి పేద కుటుంబంలో చిరునవ్వులు ఇచ్చినటువంటి మహానీయుడని .
ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు వారి ఆశయ సాధన కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు సైనికులు లాగా పనిచేసే ముందుకు సాగాలని సందర్భంగా వారు అన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో జనగామ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గుండా శ్రీధర్ రెడ్డి, పి ఏ సి ఎస్ చైర్మన్ నిమతి మహేందర్ రెడ్డి మహిళా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకురాలు వంగాల కళ్యాణి డిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి మేడ శ్రీనివాస్ జనగామ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు చెంచారపు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు,నీరటి రజిని
దోర్నాల అనిత వంగాల మల్లారెడ్డి దిశా కమిటీ సభ్యులు బక్క శ్రీనివాస్ మోర్తాల ప్రభాకర్ కడారి ప్రవీణ్ కుమార్ తోట సత్యం గాదెపాక రామచందర్ సాదం మధుసూదన్ బనుక ప్రభాకర్ బైరగోని రాజ్ కుమార్ మార్గం రవికుమార్,రఘు గౌడ్ ఎండి ఇస్మాయిల్ నోముల రాజు గౌడ్ మేకల సమ్మయ్య ఏదునూరి యాదగిరి,కుమార్ యాదవ్ జిల్లా మండల గ్రామ కమిటీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.