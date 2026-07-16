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Warangal: మామునూరు ఎయిర్‌పోర్ట్ క్రెడిట్ బీఆర్‌ఎస్‌దే!

Warangal: వరంగల్ మామునూరు ఎయిర్‌పోర్ట్ భూసేకరణపై కాంగ్రెస్, కేంద్ర మంత్రుల వ్యాఖ్యలకు బీఆర్‌ఎస్ నేతలు వినయ్ భాస్కర్, ఆరూరి రమేష్, నరేందర్ తీవ్ర కౌంటర్.

Narender, Staff Reporter -Warangal
Published on: 16 July 2026 11:26 AM IST
Warangal
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Warangal: మామునూరు ఎయిర్‌పోర్ట్ క్రెడిట్ బీఆర్‌ఎస్‌దే!

Warangal: కేసీఆర్ హైద్రాబాద్ తర్వాత వరంగల్ నగరాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేశారు.

నిజాం కాలంలో మున్నూరు ఎయిర్ ను నిర్మించారు.

తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మున్నూరు ఎయిర్ పోర్ట్ కోసం అనేక సార్లు డిల్లీకి వెళ్ళారు.

ఉడా స్కీం పెట్టినప్పుడు అనేక మంది కేంద్ర మంత్రులను కలిసి మున్నూరు ఎయిర్ పోర్టు కోసం

ఆంధ్రా ప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, ములుగు గిరిజన యూనివర్సిటీ, ఉక్కు ఫాక్టరీ నిర్మించాలని పొందుపరిచి ఉన్నది.

ఎయిర్ పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా GMR తో 150km లోపల మరి ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం చేయవద్దని ఒప్పందం ఉన్నది.

GMR సంస్థ పెద్దలతో కేటీఆర్ మాట్లాడి ఒప్పించారు.

1.8km ఉన్న రన్ వే ను రానున్న రోజులకు ఉపయోగపడేలా 3.8 km రన్ వే ను నిర్మించాలని చుట్టు పక్కల ఉన్న రైతులను ఒప్పించి భూములను ఒప్పించం.

అధికారంలో ఉన్న, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న, ఉద్యమంలో ప్రజల పక్షాన ఉంటాం.

ప్రభుత్వ మాజీ చీఫ్ విప్ వినయ్ భాస్కర్.

రేవంత్ రెడ్డి 73 సార్లు డిల్లీకి వెళ్లి వచ్చిన తెలంగాణకు తెచ్చింది శూన్యం.

రామ్మోహన్ నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం.

బి ఆర్ ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో భూ సేకరణ జరిగింది.

వినోద్ కుమార్ పార్లమెంట్ లో మున్నూరు ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం కోసం అనేక సార్లు మాట్లాడాడు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రలో 4 ఎయిర్ పోర్టు లు నిర్మించుకున్నారు.

మున్నూరు ఎయిర్ పోర్టు కోసం 253ఎకరాల భూమిని సేకరించి కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకొని భూ సేకరణ చేశాం.

కేసీఆర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ నిర్వహించాం... ఎన్నికల కోడ్ రావడం వల్ల నియామకాలు చేయలేదు.

Warangalకేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకపోయినా కేసీఆర్ ముందుండి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధికి చేశారు.

బి ఆర్ ఎస్ ప్రభుత్వం కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం 500కోట్లతో భూసేకరణ చేశాం.

మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్

బి ఆర్ ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధిని కాంగ్రెస్ నాయకులు చేశారని చెప్పుకుంటున్నారు.

భూ సేకరణకు అనుమతి ఇచ్చింది ఎవరో ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలి.

భారత దేశంలో అత్యధిక కాలం పాలించింది కాంగ్రెస్ హే కదా ఎందుకు మమ్నూరు ఎయిర్ పోర్టు ఎందుకు పునర్మించలే.

టీడీపీకి ప్రతి రూపం రేవంత్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి కి ప్రతి రూపం నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి.

ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ప్రజలు ఊరుకోరు.

మున్నూరు ఎయిర్ పోర్టు ను తీసుకువచ్చింది బి ఆర్ ఎస్.

మాజీ ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్.

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Narender, Staff Reporter -Warangal

Narender, Staff Reporter -Warangal

28 ఏళ్లుగా వరంగల్ ప్రాంతీయ సమస్యలే ఎజెండాగా, ప్రజాపక్షాన నిలుస్తూ విశ్వసనీయమైన కథనాలను మరియు ప్రత్యేక విశ్లేషణలను అందిస్తున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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