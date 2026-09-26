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Mallampally: పల్లె ప్రకృతి వనాలు, క్రీడా ప్రాంగణాలపై విచారణ జరపాలి

Mallampally: మల్లంపల్లి మండలంలో పల్లె ప్రకృతి వనాలు, క్రీడా ప్రాంగణాలు నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నాయని బీఆర్‌ఎస్ నేత మెర్గు రాజు ఆరోపణ. సమగ్ర విచారణకు డిమాండ్.

CH SRINIVAS, HUSNABAD
Published on: 26 Sept 2026 5:11 PM IST
Mallampally
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Mallampally: పల్లె ప్రకృతి వనాలు, క్రీడా ప్రాంగణాలపై విచారణ జరపాలి

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మల్లంపల్లి: మల్లంపల్లి మండలంలోని పల్లె ప్రకృతి వనాలు, క్రీడా ప్రాంగణాల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ నేత మెర్గు రాజు డిమాండ్ చేశారు. పల్లెల్లో పచ్చదనం పెంపు, ప్రజలకు ఆహ్లాదకర వాతావరణం, యువతకు క్రీడా సౌకర్యాల కల్పన లక్ష్యంగా ఏర్పాటు చేసిన వసతులు ప్రస్తుతం సరైన నిర్వహణ లేక నిరుపయోగంగా మారుతున్నాయని అన్నారు.

మొక్కలకు నీరు అందక ఎండిపోతున్నా, వనాల్లో కలుపు మొక్కలు పెరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పల్లె ప్రకృతి వనాలు, క్రీడా ప్రాంగణాలు తాగుబోతులకు అడ్డాలుగా మారుతున్నాయనే ఆరోపణలు వస్తున్నా చర్యలు లేకపోవడం ఆందోళనకరమన్నారు.

మండలంలోని ప్రతి పల్లె ప్రకృతి వనం, ప్రతి క్రీడా ప్రాంగణంపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించి సమగ్ర నివేదికను బహిర్గతం చేయాలని మెర్గు రాజు కోరారు. మొక్కలకు నిరంతరం నీటి సౌకర్యం కల్పించి వాటి సంరక్షణ చేపట్టడంతో పాటు క్రీడా ప్రాంగణాలను వినియోగానికి అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు.

ప్రజాధనంతో ఏర్పాటు చేసిన వసతులు ప్రజలకే ఉపయోగపడేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందన్నారు. “మొక్కలు నాటడమే కాదు.. వాటిని బతికించాలి. వనాలు, క్రీడా ప్రాంగణాలను కాపాడాలి. నిర్లక్ష్యంతో ప్రజా వసతులు పాడైపోకుండా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణ పెంచాలి” అని మెర్గు రాజు డిమాండ్ చేశారు.

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CH SRINIVAS, HUSNABAD

CH SRINIVAS, HUSNABAD

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