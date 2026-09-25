Bayyaram: కన్నాయిగూడెంలో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం
Bayyaram: మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలం కోటగడ్డ పంచాయతీ కన్నాయిగూడెంలో కోలాటాలు, భక్తి గీతాల నడుమ గణేష్ నిమజ్జనం అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా: బయ్యారం మండలం కోటగడ్డ గ్రామ పంచాయతీలోని కన్నాయిగూడెంలో గణేష్ నిమజ్జనం ఊరేగింపు లో నిమజ్జనం సందర్భంగా ప్రజలు వినాయక ఉత్సవాలు ఘనంగా గణేష్ ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం జరిగింది.
గణేశుని నిమజ్జనం కన్నాయిగూడెంలో గణేష్ నిమజ్జనం ఘనంగా నిర్వహించారు, రంగ రంగ వైభోగంగా పాటలతో కోలాటంతో గణేశుని నిమజ్జనానికి తీసుకొని నిమజ్జనానికి గంగలో గణేశుని విగ్రహాన్ని గంగలో వేయటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కాయం వరలక్ష్మి సర్పచ్, వజ్జ సురేష్, షేక్ పాష, సుర్నపాక నరసింహారావు, కాయం వెంకన్న, కటకం లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.